Luca Belardi pubblica un documentario sui bambini della regione del Donbass, tormentata dalla guerra

LONDRA, 1 dicembre 2021 /PRNewswire/ — L’artista italiano di storyboard Luca Belardi e la documentarista ungherese Maia Nogradi hanno realizzato il film “Per i bambini del Donbass” (“For the Children of Donbass”), disponibile su Visione TV dal 21 novembre. Durante la prima settimana, il film ha ottenuto oltre 26 mila visualizzazioni.

Noto principalmente per il suo lavoro nella pubblicità, Luca Belardi ha dedicato il documentario alle sorti dei bambini della regione di Donbass, tormentata dalla guerra. La prima storia riguarda Andrey, che era a Kiev durante le proteste di piazza (note come “Maidan”) e dopo questa esperienza ha fatto un scelta di campo. La seconda storia riguarda il giovane Vladik, un adolescente che ha perso la madre durante la guerra e tuttavia cerca di farsi forza. La terza eroina della pellicola è Taisia, una ballerina del teatro di Donetsk che vive a pochi chilometri di distanza dalla prima linea, ma non abbandona mai il suo sogno più importante, la danza.

Il film mostra la realtà che migliaia di persone si trovano ad affrontare da quando è scoppiata la guerra nel 2014, le difficoltà che devono fronteggiare quotidianamente, le speranze di pace che comunque continuano ad avere. Il conflitto di Donbass ha causato la morte di migliaia di persone, tra cui molti bambini.

La storia è raccontata da un professore italiano, antropologo specializzando nelle relazioni tra Russia e Ucraina, che è stato testimone delle manifestazioni “Maidan” e nel Donbass durante il periodo 2014-2016, e ha portato le testimonianze di bambini e adulti della regione di Donbass, persone che fanno volontariato nella zona del conflitto.

Il film è stato girato in una settimana a Donetsk e Gorlovka (Ucraina) nel novembre 2021.

Le storie umane sono semplici e profonde, e mostrano la realtà di ciò che sta accadendo. Niente politica, niente interessi commerciali, solo emozioni umane reali – racconta Luca Belardi.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=5_VvpZke9O4



Luca Belardi

Facebook: https://ru-ru.facebook.com/belardiluca/ Sito web: https://lucabelardi.carbonmade.com Linkedin: https://uk.linkedin.com/in/lucabelardi e-mail: belardi.luca@gmail.com Luca Belardi vanta più di 14 anni di esperienza nel settore cinematografico. Ha collaborato con Outsider, The Mill, Recipe, AMC, Dazed & Confused, Saatchi & Saatchi, BBC, 18 Feet & Rising, MPC, Storyboard LDN, Lightening Productions, Samsung, Audi BT, Hewlett & Packard, Senokot. Grafica: https://www.mandy.com/uk/crew/luca-belardi



Video – https://www.youtube.com/watch?v=5_VvpZke9O4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1698423/Children_of_Donbass.jpg