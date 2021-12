L’odore del mare: il video del singolo dei Tiromancino feat. Carmen Consoli

A poche ore dal lancio, L’odore del Mare è già un successo. Un brano inedito di Tiromancino e Carmen Consoli, per la prima volta insieme.

Per l’arrivo in radio del brano, Federico Zampaglione ha lavorato ad una nuova versione, arricchita per quanto riguarda l’arrangiamento da un nuovo lavoro curato da Antonio Marcucci, volta ad esaltare l’aspetto emozionale de “L’odore del mare”.

Guarda il video

Il video, girato da Gianluca Della Monica e prodotto da Bad Bros, è un vero e proprio piccolo film scritto da Federico Zampaglione, Giacomo Gensini e Luigi Sarto. Nel video l’attrice Angela Fontana, protagonista di una intensa interpretazione di una ragazza madre.

“L’ODORE DEL MARE” è una delle 12 tracce inedite che fanno parte del nuovo album di TIROMANCINO “HO CAMBIATO TANTE CASE” (Virgin Records/Universal Music Italia) accolto da pubblico e critica con commenti entusiastici.

Per Federico Zampaglione questo brano è:

“uno dei pezzi più intensi del mio ultimo lavoro. È un pezzo abbastanza riflessivo dove ci si interroga un po’ sulla vita, sulle strade da prendere, sui dubbi. Si può trovare comunque una positività di fondo e il messaggio di questo pezzo è “questa è la tua vita, anche se fa male non rinunciare a dargli il senso che vuoi tu”.

Zampaglione sottolinea inoltre che: “Si parla dell’importanza di superare anche i momenti di difficoltà per arrivare a qualcosa che veramente senti”.

Parlando della collaborazione con Carmen Consoli, Zampaglione racconta: