Linea Verde Storie: la puntata dell’11 dicembre

A Linea Verde Storie si parlerà del caffè, che ha da sempre rappresentato una pietra miliare nella letteratura e nella narrazione storica.

Sabato 11 dicembre alle 12.00 su Rai1, Federico Quaranta sarà a Firenze dove i “caffè” sono stati luoghi di incontro, di idee e di rivoluzione come lo storico “Giubbe Rosse”, dove si riunivano intellettuali come Montale e artisti del calibro di Marinetti (adesso chiuso per ristrutturazione) o il vicinissimo Gilli aperto nel 1733.

Lo scrittore Alessandro Raveggi racconterà questo piccolo mondo a cavallo fra letteratura e gusto. In Italia il caffè ha un importante ruolo sociale, è un rito: è la scusa per incontrare qualcuno al bar, è la pausa caffè durante la giornata lavorativa, è la bevanda che chiude i pasti. Il caffè è consumato per la sua dose di caffeina che stimola fisiologicamente il nostro corpo e aiuta la concentrazione.