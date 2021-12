Linea Verde Christmas con il meglio di…

Quella che viene riproposta da Rai1 venerdì 24 dicembre, alle 14, è una racconta di estratti di due delle più belle puntate in tema natalizio della stagione 2019-2020.

Le anticipazioni della puntata

Dai mercatini di Merano (Bz) – dove Peppone Calabrese spazia tra la folla individuando le creazioni artigianali della tradizione altoatesina e i migliori prodotti locali, come lo speck.

Passando, poi, al territorio di Greccio (Ri) famoso in tutta Italia per il suo presepe vivente, dove Beppe Convertini spazia tra prodotti tipici, bellezze naturali e architettoniche, e curiosità poco conosciute come un presepe subacqueo tanto interessante ed emozionante quanto quello classico.

Un’ora di viaggio spensierato tra le bellezze italiane per augurare agli spettatori un Natale sereno in compagnia di Linea Verde.