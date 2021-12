Le più belle canzoni d’amore internazionali del 2021

Il 2021 è stato l’anno delle novità, soprattutto nel campo musicale. E’ stato l’anno della rivincita di molti artisti, dopo un periodo difficile che ha interessato tutti senza eccezioni, a causa della pandemia. Molti artisti hanno voluto mettere al centro delle proprie canzoni l’amore e la sua essenza, un sentimento e un bisogno che ha accomunato più che mai tutti noi. Di seguito una classifica delle canzoni d’amore straniere più belle del 2021.

Adele-Easy on me

Una delle canzoni più ascoltate e amate del momento è Easy on me di Adele. La cantante britannica, con la sua voce emozionante, attraverso note che arrivano direttamente al cuore parla di un amore travagliato, che fa pensare alla sua ultima storia arrivata al capolinea. Quello che emerge dai versi della canzone, è la difficoltà dell’artista di aprire il suo cuore e il suo tentativo di far funzionare una storia che, purtroppo, non è riuscita a salvare. La frase che più viene ripetuta nel testo è ‘’Go easy on me’’, un invito ad andarci piano con lei, una richiesta sofferta a causa della sua infanzia difficile e delle sue scelte sbagliate. Così si descrive la cantante: come una donna che è dovuta crescere troppo in fretta.

Justin Bieber-Anyone

Justin Bieber è da anni alla vetta delle classifiche e continua ad appassionare milioni di persone con la sua voce angelica. Quest’anno è ritornato tra le scene con il suo nuovo album ‘’Justice’’, pubblicato a marzo. Sono tante le canzoni più ascoltate; una tra queste ‘’Anyone’’, canzone d’amore che parla della paura del cantante di perdere la sua dolce metà. Oltre ad essere uno degli artisti più seguiti al momento, bisogna ricordare che Justin Bieber è un ragazzo di 27 anni che ha ottenuto una fama più grande di sé in età molto giovane. In questa canzone, come in altre del suo nuovo album, emergono le sue debolezze e i suoi sentimenti puri, che come sempre riflettono quello che realmente è l’artista. Promette amore eterno alla donna che ha sposato, Hailey Bieber, confessandole la consapevolezza che, un giorno, potrebbe andarsene. Ciò, però, non cambierebbe il significato e l’importanza che ha avuto e che ha tutt’ora per lui e la sua crescita interiore. Bisogna ricordare, infatti, che la famosa modella è stata vicino al cantante in un periodo molto difficile della sua vita, tra depressione e dipendenze.

Camila Cabello-Don’t go yet

In questo brano uscito da pochi mesi, la cantante continua a scalare le classifiche. Don’t go yet parla di un amore forte e passionale, sottolineando la dolce richiesta al compagno di ‘’non andarsene ancora’’ durante una notte romantica; una richiesta che accomuna le coppie che sono appena sbocciate e vivono l’emozione della propria conoscenza, ma anche le relazioni più solide che hanno da tempo incoronato il proprio amore. Il riferimento dell’artista è indirizzato all’ex fidanzato Shawn Mendes, con il quale, purtroppo, si è lasciata a novembre del 2021. Nonostante ciò, i due hanno rivelato ai fans amanti della coppia che manterranno il loro rapporto amichevole, grazie al grande affetto che provano l’uno per l’altra.

Ariana Grande- Pov

In questa classifica non può mancare Ariana Grande, con il suo singolo ‘’Pov’’ che da mesi, oltre ad essere una delle canzoni più ascoltate, è diventato un trend del social network Tik Tok. Con Pov, acronimo di ‘’Point of view’’, l’artista parla di come vorrebbe amarsi di più e vedersi esattamente come è vista da colui che la ama. Nonostante le qualità esteriori ed interiori della cantante, sappiamo che non sempre è facile amare tutto di sé stessi. E allo stesso tempo, spesso accade che le persone che tengano a noi, ci vedano con gli occhi dell’amore, eliminando completamente i nostri difetti. Ed è proprio quello che l’artista vuole far capire a colui che la sta corteggiando; con il suo amore, anche lei è riuscita ad amare se stessa e a superare le proprie debolezze. Il riferimento è diretto all’attuale fidanzato della cantante, Dalton Gomez.

Dua Lipa-Love Again

Singolo dell’artista uscito a giugno di quest’anno e ascoltato da milioni di fan. La cantante, in questo brano, parla di ciò che rappresenta l’amore e dell’effetto che può avere anche su chi non apre facilmente il suo cuore. Dua Lipa, in questi versi, si descrive con una donna che ha dovuto trasformare il cuore rivestito in pietra dopo molte delusioni. Ma ancora una volta, la magia dell’amore è riuscita a spezzare la sua corazza. Love again vuole mostrare come un sentimento forte può far ritornare la voglia di lasciarsi accarezzare dalle mani di qualcuno che ci fa credere di nuovo al per sempre.

Ed Sheeran-Shivers

Con il brano Shivers del suo nuovo album Equals (=), Ed Sheeran ritorna ed emozionata il suo pubblico. L’artista con la voce angelica è solito ad esibirsi con la sua chitarra, senza effetti speciali e ornamenti sul palco. Continua a produrre musica con lo stesso obbiettivo, ovvero quello di emozionare chi ama le sue tipiche balad. Con il brano Shivers descrive l’essenza del più profondo innamoramento, quel sentimento tipico di un ragazzino alle prese con la sua prima cotta, un’emozione pura e genuina di chi non vuole addormentarsi per vivere quel sogno ad occhi aperti. Labbra che sanno di fragola, anima in fiamme, brividi alla vista della donna amata, euforia nel vederla; sono tutte cose che emergono nei versi del nuovo brano del cantante che tocca con mano i cuori dei suoi fan.

Justin Bieber ft. The Kid Laroi-Stay

Per la seconda volta in questa classifica rientra il cantante canadese, con il suo singolo ‘’Stay’’, in collaborazione con il rapper The Kid Laroi. In questo brano Justin esprime le sue debolezze e i suoi difetti, chiedendo il perdono della persona amata. ‘’Ho bisogno che tu resti’’: è questa la frase protagonista della canzone, con la quale Justin Bieber vuole far capire che nonostante i suoi errori e le promesse non mantenute, l’amore che prova è reale e profondo. Probabilmente, anche in questo caso, il riferimento è alla moglie Hailey Bieber, per la quale il cantante ha sempre dimostrato un amore senza misura, nonostante i periodi difficili che ha passato. La collaborazione con il rapper australiano rende la canzone molto movimentata, dettaglio che ha portato entrambi a scalare le classifiche degli ultimi mesi.

Ariana Grande ft. Justin Bieber-Stuck with you

Per ultimo, ma non per importanza, si colloga il nuovo brano ”Stuck with you” cantato da Ariana Grande e Justin Bieber. Entrambi gli artisti, con la loro voce continuano da anni ad emozionare i propri fan e questa nuova canzone ne è l’ennesima conferma. Il singolo parla di due amanti che non hanno bisogno di altro oltre che a passare del tempo insieme. ”Lock the door and throw out the key” è la frase che rappresenta il messaggio del brano. Si pensa che il riferimento potrebbe essere al periodo difficile che la popolazione mondiale ha vissuto con la pandemia da Covid-19 e a causa delle conseguenti restrizioni. Il lockdown è stato un enorme ostacolo per le coppie a distanza, mentre per chi lo ha passato insieme alla propria metà è stata un’occasione per mettersi alla prova e fortificare il proprio rapporto.