Le piante fanno sempre più rima con e-commerce: perché acquistarle online?

Acquistare piante online è diventato un vero e proprio fenomeno, un trend assolutamente solido che sembra destinato a crescere ulteriormente nel prossimo futuro.

È cosa nota il fatto che il commercio elettronico, a livello generale, stia crescendo costantemente: in rete capita di comprare davvero di tutto, dai mobili ai generi alimentari, dall’abbigliamento ai prodotti tecnologici, e anche il mondo “green” è stato assolutamente travolto dall’onda internauta.

Quella di acquistare piante online è dunque una pratica che non stupisce di certo, tuttavia la storia di questo fenomeno è particolarmente interessante.

Un boom di acquisti online molto recente

Premesso che negli ultimi anni l’interesse verso tale argomento è cresciuto in maniera cospicua per quel che riguarda le ricerche online, come confermano anche delle statistiche di Google, il mondo delle piante ha registrato un vero e proprio “boom” in corrispondenza dell’emergenza sanitaria che ha toccato l’Italia negli ultimi anni.

Le ricerche online riguardanti piante, giardinaggio e argomenti affini sono cresciute in modo esponenziale nei mesi in cui gli italiani sono stati oggetto di limitazioni alla libertà personale, segno inequivocabile del fatto che tante persone, durante quel periodo così particolare, hanno trovato nel mondo “verde” un hobby piacevole, appagante, e con ogni probabilità anche rilassante.

Piante ed e-commerce costituiscono un binomio sempre più stretto, dunque, ma per quale motivo comprare piante online è una scelta che tantissime persone stanno scegliendo di perseguire?

Acquistare piante online: i vantaggi di carattere generale

Anzitutto, ovviamente, comprare piante online assicura tutti i vantaggi tipici dell’acquisto in rete a livello generale.

In primis, acquistare in rete delle piante significa dunque godere di un’opportunità di scelta davvero enorme, dal momento che non ci si deve limitare alle sole piante disponibili nei punti vendita della propria città, inoltre nessuno può discutere la grande comodità di ricevere a domicilio quanto ordinato, nell’arco di pochi giorni.

È doveroso sottolineare anche la convenienza economica: le aziende che vendono online sono solite praticare dei prezzi particolarmente competitivi, riuscendo a mantenere i costi su livelli piuttosto bassi, e questo è un vantaggio non da poco.

I costi di spedizione sono ormai esigui, anzi molto spesso sono nulli: diverse aziende, infatti, assicurano la spedizione gratuita a tutti i clienti che effettuano un ordine superiore ad un determinato importo.

I vantaggi specifici dell’acquistare piante online

Oltre ai vantaggi di acquistare online a carattere generale, comprare piante in rete ha anche dei vantaggi più specifici e probabilmente è proprio questo ciò che ha saputo fare la differenza. Per quale motivo si afferma questo?

Quello del giardinaggio è un hobby per il quale è indispensabile informarsi nel dettaglio prima di compiere le proprie scelte: comprare una pianta non è come comprare un mobile, oppure un elemento d’arredo, di conseguenza bisogna orientarsi verso le specie più in linea con quanto possono offrire i propri spazi.

In tale ottica, i migliori siti di e-commerce sanno rivelarsi provvidenziali: per ogni singola pianta, infatti, sono specificate nel dettaglio diverse caratteristiche quali fabbisogno di luce, di acqua, temperature ideali e quant’altro.

Ad agevolare ulteriormente la scelta vi è il fatto che questi siti di commercio elettronico sono ordinatamente suddivisi in categorie: un noto shop dedicato alla vendita di piante online quale Codiferro, infatti, propone categorie distinte per piante da appartamento, rampicanti, alberi, arbusti e via discorrendo.

I vantaggi legati all’acquisto online di piante, dunque, sono molteplici e molto interessanti.

È utile sottolineare che per quel che riguarda le spedizioni non c’è nulla di che temere: le aziende che trattano tali articoli, infatti, adottano tutte le accortezze del caso affinché quest’ultimi giungano a destinazione in condizioni impeccabili.