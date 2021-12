Lazio zona gialla, D’Amato: “Probabile a Capodanno”

Lazio zona gialla? “Il Lazio a Natale non rischia il giallo ma probabilmente verso il Capodanno potremmo andarci. Bisogna sempre mantenere alta l’attenzione, abbiamo un vantaggio da difendere e non dobbiamo far calare le misure di prevenzione”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ospite del Gr1, il Giornale Radio Rai.

La variante Omicron, ha continuato l’assessore, “ci sta dicendo che può avere delle impennate repentine anche in pochi giorni, noi stiamo monitorando. E’ chiaro che qualora muti lo scenario devono ancora mutare le misure di contenimento”.