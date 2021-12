La serie Ultimate Lightness di Rodenstock

MONACO, 7 dicembre 2021 /PRNewswire/ — Minimalismo rivisto

Le montature da vista Ultimate Lightness seguono il principio che un buon design si riduce ad elementi essenziali e indispensabili e si completa con l’innovazione tecnica. Con un peso di soli 4,75 grammi, le montature in puro titanio sembrano quasi senza peso. Il titanio è noto per le sue proprietà anticorrosive e ipoallergeniche ed è anche usato nell’industra spaziale per la sua leggerezza e resistenza. Le aste, anch’esse in titanio, hanno una forma ergonomica e offrono il massimo comfort. Un filo di plastica colorata Nylor stabilizza le lenti nella zona inferiore della montatura e completa abilmente il look leggero e minimalista degli occhiali con un discreto dettaglio di colore. Come ulteriore punto di forza di questa serie, il colore del filo Nylor può essere scelto liberamente e personalizzato all’interno di una tavolozza di cinque colori.

Le montature della serie Ultimate Lightness per lui e per lei (R7116, R7117 e R7118) sono disponibili in quattro colori ciascuna.

Per le immagini dei prodotti e ulteriori informazioni sull'attuale collezione Rodenstock, si prega di visitare il sito:rodenstock.com/press/ultimatelightness



Informazioni su Rodenstock Eyewear:Rodenstock Eyewear è sinonimo di qualità, estetica, precisione e attenzione ai dettagli da più di 140 anni. La passione per il buon design rende gli occhiali Rodenstock delle vere icone di stile – ispirati al passato, ma fatti per il futuro. “Engineered in Germany”, il marchio soddisfa i più elevati standard qualitativi confermati dall’ufficio prototipi e da un laboratorio di qualità interni agli uffici di Monaco. L’azienda con sede a Monaco impiega circa 4.900 persone in tutto il mondo ed è rappresentata in più di 85 paesi da uffici vendita e partner di distribuzione.

