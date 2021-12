La Rappresentante di Lista a Sanremo con Ciao ciao

La Rappresentante di Lista (LRDL) sarà in gara alla 72sima edizione del Festival di Sanremo con il brano “CIAO CIAO”.

Il progetto nato nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina torna sul palco del Teatro Ariston per il secondo anno consecutivo, dopo il successo nella scorsa edizione con il brano Amare.



Il 2021 è stato un anno luminoso per La Rappresentante di Lista: dopo la partecipazione alla 71sima edizione della kermesse sanremese con Amare, certificato disco di Platino e per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche, e la pubblicazione del quarto album in studio My Mamma, la band è stata impegnata in un tour estivo con cui ha calcato i palchi di tutta Italia, registrando una lunga serie di sold-out.