La Befana vien di Notte 2 – Le origini: dal 30 dicembre al cinema

Monica Bellucci e Fabio De Luigi sono i protagonisti della prima clip de “La Befana Vien di Notte II – Le Origini” il film prodotto da Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky Cinema e in uscita al cinema il prossimo 30 dicembre con 01 Distribution.

Diretto da Paola Randi e sceneggiato da Nicola Guaglianone e Menotti, il film vede nel cast Monica Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, con Corrado Guzzanti e con Fabio De Luigi.

“Dopo il successo del primo La Befana vien di Notte, abbiamo riunito il duo di sceneggiatura di Jeeg Robot con l’obiettivo di scrivere un film ancora più bello, ancora più magico, ancora più realistico ‐ nel senso che piace a noi, un film dove avventure, miracoli e superpoteri non sono echi di un mondo esotico e lontano, ma avvengono proprio qui, in Italia, a due passi da casa. Così ci siamo chiesti, ma chi è veramente la Befana? Per un po’ abbiamo provato a documentarci, ma alla fine abbiamo preferito inventare una storia universale, raccontando la trasformazione di una ragazzina egoista in una giovane donna che protegge i più piccoli e i più indifesi”

commentano gli sceneggiatori Nicola Guaglianone e Menotti.