L2 Fire Safety, la principale azienda finlandese di ingegneria antincendio, completa l’integrazione del marchio in Jensen Hughes

HELSINKI, 16 dicembre 2021 /PRNewswire/ — Jensen Hughes, leader globale nel campo dell’ingegneria e della consulenza antincendio, della sicurezza e dei rischi, ha appena annunciato il completamento dell’integrazione del marchio L2 Fire Safety, la principale società di ingegneria per la sicurezza antincendio in Finlandia. L2 Fire Safety è specializzata in ingegneria antincendio strutturale, normative di conformità, progettazione del ciclo di vita dell’ingegneria antincendio e servizi di progettazione basati sulle prestazioni per progetti complessi e di grandi dimensioni. Jensen Hughes è lieta di annunciare che L2 è stata rinominata a marchio Jensen Hughes ed è migrata sul sito web Jensen Hughes Europe. Si prega di visitare le nuove pagine locali della Finlandia su Jensen Hughes Europe per esplorare l’intera gamma di servizi forniti dagli uffici Jensen Hughes di Helsinki, Tampere, Turku, Oulu e Kuopio.

“Siamo lieti di rinominare il marchio L2 come Jensen Hughes. I nostri team insieme sono pronti a partire con il piede giusto e tutti noi siamo collettivamente allineati allo scopo di Jensen Hughes di rendere il nostro mondo sicuro, protetto e resiliente”, ha dichiarato Raj Arora, CEO di Jensen Hughes.

L2 fu co-fondata nel 1998 da Juha-Pekka (JP) Laaksonen, che è poi divenuto CEO dal 2012, quando il co-fondatore Jukka Laine si è ritirato. Oggi Jensen Hughes, le cui sedi finlandesi si trovano a Helsinki, Tampere, Turku, Oulu e Kuopio, offre un’ampia gamma di servizi globali, tra cui progettazione antincendio, consulenza forense e consulenza sui rischi per la sicurezza. Jensen Hughes è al servizio dei mercati dell’edilizia commerciale, dell’energia nucleare, delle soluzioni software, dei trasporti, del governo e dei data center nella regione nordica.

“Io e il team L2 Fire Safety siamo lieti di adottare il nome Jensen Hughes”, afferma Laaksonen. “L2 è da sempre nota per la leadership di pensiero e l’implementazione pratica nel campo della sicurezza antincendio e della gestione del rischio. La leadership di mercato di Jensen Hughes, la sua portata globale e i suoi numerosi esperti, ingegneri e consulenti offrono ai clienti straordinarie opportunità di ideare soluzioni ancora più olistiche. Insieme, continuiamo a rispettare la nostra promessa condivisa di proteggere ciò che conta e garantire la tranquillità dei clienti.”

Informazioni su Jensen Hughes

Jensen Hughes è leader globale nel campo della sicurezza, dell’ingegneria e della consulenza basate sul rischio. Ogni giorno, un team di oltre 1.400 ingegneri, consulenti e scienziati sviluppa e fornisce soluzioni innovative e convenienti a una clientela globale attraverso progettazione e analisi di sistemi di protezione antincendio, consulenza di codice, servizi di gestione delle emergenze, consulenza di sicurezza, ingegneria forense, ricerca antincendio, applicazioni basate sui rischi, valutazioni di rischio probabilistiche, sviluppo e test, messa in servizio e servizi di costruzione. Operando da oltre 90 uffici in tutto il mondo, i team di consulenza Jensen Hughes hanno realizzato oltre 40.000 progetti su tutti i mercati dei vari settori. Jensen Hughes è una società del portafoglio di Gryphon Investors, una società leader di private equity, focalizzata sulla crescita redditizia e sullo sviluppo competitivo di società di fascia media in collaborazione con una dirigenza esperta. Per maggiori informazioni, visitare jensenhughes.com.

Informazioni su Gryphon Investors

Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) è una società leader di private equity con sede a San Francisco, focalizzata sulla crescita redditizia e sul miglioramento competitivo di società di fascia media in collaborazione con una dirigenza esperta. Dal 1997, la società ha gestito oltre 5 miliardi di dollari di investimenti azionari e capitale. Gryphon mira a realizzare investimenti azionari da 50 a 300 milioni di dollari in società di portafoglio con valori aziendali che vanno da circa 100 a 600 milioni di dollari. Gryphon dà priorità alle opportunità di investimento in cui può formare forti partnership con proprietari e dirigenti per costruire aziende leader, utilizzando il capitale, le risorse professionali specializzate e le competenze operative di Gryphon.

