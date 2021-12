Jaipur Rugs, importante produttore di tappeti artigianali, apre il suo primo punto vendita esclusivo a Milano

Il negozio esporrà più di 10 diverse collezioni di importanti designer di India ed Europa, tra cui Wunderkammer di Matteo Cibic.

MILANO, 3 dicembre 2021 /PRNewswire/ — Jaipur Rugs, società indiana impegnata da oltre quarant’anni nella progettazione e realizzazione di tappeti artigianali nella regione indiana di Rajasthan, apre le porte del suo primo punto vendita esclusivo a Milano, in Europa.

Lo showroom è presentato come una storia visiva e tattile delle varie collezioni, che evidenzia l’estetica eclettica e l’attenzione alle tecniche artigianali del marchio che hanno radici nella sua lunghissima tradizione.

Protagonisti dell’esposizione sono i tappeti Manchaha, apprezzati a livello globale. Manchaha è un’iniziativa nata come esperimento, e trasformata successivamente in un movimento culturale. La collezione, infatti, comprende tappeti realizzati interamente da tessitori, a partire dalla fase di ideazione. Il progetto riflette le immagini dell’antica India rurale e rivela la creatività nascosta degli artigiani che diventano veri e propri designer, consentendo a tutti di esprimere la propria individualità.

Il negozio mette in mostra anche la creatività di Kavi, direttore del design di Jaipur Rugs e promotore della collezione Manchaha. I tappeti sembrano emergere dall’infanzia dell’artista in cui i colori, riflessi nei ricordi di un’India rurale, richiamano immagini di superfici rocciose erose dal tempo o si riverberano in una moltiplicazione di forme geometriche.

Oltre a Manchaha, il negozio dispone anche della collezione Jaipur Wunderkammer che crea un’estetica visionaria con l’immagine di un’India contemporanea, mediata dalla città di Jaipur. La storica architettura della città, tra il rosa della arenaria e le facciate degli edifici arricchite da elementi che si ripetono incessantemente come nei trucchi degli illusionisti, si unisce alla creatività del design di Matteo Cibic.

Jaipur Rugs combina un insieme di mondi, sensibilità e visioni, attraverso l’immagine di un’India tradizionale e contemporanea per esprimere il linguaggio unico dell’arte. “Milano è una delle città più di tendenza d’Italia, e ospita alcuni dei principali marchi di moda del mondo. È tra le grandi città italiane in cui è possibile trovare storia, arte e cultura e Jaipur Rugs è fiera ed entusiasta di mostrare al mondo il ricco patrimonio dell’India rurale”, afferma Yogesh Chaudhary, Direttore di Jaipur Rugs.

Showroom Jaipur Rugs Milano Via Marco Minghetti 8 (P.le Cadorna), Milano Tel. + 39 02 9147 1547

Contatto per la stampa:Anjali Kapoorpr@jaipurrugs.com+91-7665430273

