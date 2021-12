Il salmone norvegese è l’ingrediente prezioso per i menù invernali e chi pratica gli sport in alta quota

• È versatile e adatto per ogni piatto … dalla colazione alla cena



• Sano e sostenibile, è garanzia di una dieta equilibrata per chi pratica gli sport invernali



Milano, 1 dicembre 2021 – È arrivato l’inverno e anche le meritate vacanze sulla neve, sinonimo di divertimento, aria aperta, relax, ma anche pranzi e cene in compagnia …ma senza esagerare! Voglia quindi di partire per la montagna, trascorrere il tempo con i propri cari e gli amici, organizzare cene davanti al camino. Il benessere a tavola diventa così l’obiettivo principale.

Ma quali sono gli ingredienti per realizzare una buona cena con gli amici? Sicuramente in cucina non può mancare il salmone norvegese, da quello affumicato ai tranci di salmone fresco fino a quello congelato. Tanto amato dagli italiani, è buono, facile da pulire ed estremamente versatile e può essere gustato al vapore, al forno, fritto, grigliato, crudo, marinato o affumicato.

Un ingrediente prezioso, dalla carne morbida, ma compatta, per ideare e cucinare i piatti da portare in tavola durante il periodo più freddo dell’anno. Semplice da cucinare, il salmone norvegese permette di realizzare davvero tante ricette: dall’antipasto al primo fino ai secondi, basta aggiungere pochi altri ingredienti e il piatto è servito!

Ma non è solo un alleato in cucina! Il salmone norvegese è anche un alimento importante per chi pratica sport, sia per piacere ma anche a livello agonistico. Il suo apporto nutritivo è, infatti, perfettamente in linea con le esigenze dell’alimentazione dello sportivo: povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3, contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12.



Il salmone norvegese – anche affumicato, magari per una colazione salata o uno spuntino – è consigliato proprio per la ricchezza degli Omega-3, grassi essenziali che l’organismo umano non è in grado di sintetizzare e devono pertanto essere introdotti attraverso la dieta. Sono dotati di una nutrita serie di effetti favorevoli sul nostro organismo: hanno una funzione antinfiammatoria, neutralizzano alcuni tipi di cellule tumorali, migliorano la circolazione sanguigna e contribuiscono alla funzionalità del sistema cardiovascolare, oltre a favorire il buonumore!

“Il salmone è il pesce più allevato al mondo ed è anche unico nel suo genere. Pensate che trascorre anche una parte della sua vita in acqua dolce, specie nel periodo della riproduzione, perché va alla ricerca di acque molto ossigenate e con poco sale. – afferma Marco Bianchi food mentor e divulgatore scientifico – La sua carne rosata e grassa ha un sapore dolce e una consistenza soda, che gli permettono di essere molto versatile in cucina. Il salmone è infatti venduto fresco, affumicato o in scatola, e questo permette di accontentare tutti i gusti. Così, tutti possono proteggere la propria salute, grazie alle innumerevoli proprietà nutritive del salmone, senza rinunciare al gusto e soprattutto alla fantasia in tavola, anche per i menù inverali.”

Oltre ad essere versatile, gustoso e sano, il salmone norvegese è sostenibile. Un valore importante garantito dal marchio “Seafood from Norway” che rappresenta il simbolo di origine e qualità di tutti i prodotti ittici norvegesi sia pescati che allevati in maniera sostenibile nelle acque fredde e limpide della Norvegia.

Scopriamo qui alcune nuove ricette:



1. Pasta integrale con salmone norvegese e verdure saltate

2. Pancake con salmone norvegese affumicato

PASTA INTEGRALE CON SALMONE NORVEGESE E VERDURE SALTATE



Ingredienti per 4 persone

• 150 g filetto di salmone norvegese

• 150 g pasta integrale

• 50 g cipolla

• 50 g carote

• 50 g zucchine

• 50 g aglio fresco

• olio d’oliva

• sale e pepe

Procedimento

• Cuocere la pasta integrale al dente.

• Nel frattempo, tagliare le verdure alla julienne.

• Versare dell’olio in una padella e soffriggere le verdure; quando si saranno ammorbidite, aggiungere la pasta e saltare il tutto.

• Regolare di sale e pepe e tenere da parte.

• Tagliare il salmone a pezzetti e farlo soffriggere nella padella con un goccio di olio d’oliva, quindi aggiungere l’aglio fresco.

• Aggiungere il salmone saltato alla pasta e alle verdure.

PANCAKE CON SALMONE NORVEGESE AFFUMICATO



Ingredienti per 4 persone

• 200 g salmone norvegese affumicato

• 20 pz. pancake salati

• 4 piccoli ravanelli

• 20 cl crème fraîche

• 1 cucchiaio di rafano

• 1 cucchiaio di succo di limone

• 2 cucchiai di prezzemolo fresco

• sale e pepe

Procedimento

• Preparare i pancake secondo la propria ricetta o acquistarli già pronti.

• Tagliare il salmone norvegese affumicato a fettine sottili con un coltello.

• Grattugiare il rafano e tritare finemente il prezzemolo.

• Mescolare la crème fraîche, il rafano grattugiato, il prezzemolo tritato finemente e condire con succo di limone, sale e pepe.

• Tagliare i ravanelli a fettine sottili.

• Assemblare i pancake con la crema di rafano, il salmone, una fetta di ravanello e guarnire con prezzemolo fresco.

Queste e molte altre ricette sono disponibili sul sito: https://pescenorvegese.it/



Il Norwegian Seafood Council è una società pubblica di proprietà del Ministero del Commercio, dell’Industria e della Pesca e collabora con i settori con i settori della pesca e dell’acquacoltura in Norvegia per sviluppare i mercati dei prodotti ittici norvegesi. Il Seafood Council ha sede a Tromsø e conta dodici rappresentanti locali nei più importanti mercati internazionali della Norvegia. L’attività di NSC è volta ad aumentare il valore dei prodotti ittici norvegesi tramite il costante lavoro di promozione, sviluppo, preparazione e reputazione del mercato in diversi paesi di tutto il mondo. Inoltre, lavora per identificare opportunità per i prodotti ittici norvegesi nei nuovi e nei mercati già esistenti

