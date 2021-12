Il provinciale: la puntata di sabato 11 dicembre su Rai2

Torna in Lombardia Il Provinciale, condotto da Federico Quaranta in compagnia del border collie J. Dalla Val Gerola fino a Bormio, nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio.

Passando per il maggengo Frasnino di Tartano, raggiungibile attraverso il ponte tibetano più alto d’Europa, e facendo tappa a Sacco, Morbegno, Sondrio, Rodolo, Colorina, Castello dell’Acqua, Albosaggia e Montagna in Valtellina.

Le anticipazioni della puntata

Questo il percorso proposto per sabato 11 dicembre alle 14 su Rai2 per incontrare un educatore che alleva galline nella selva, contadini per passione che affumicano castagne per l’inverno, un “ribelle” del Bitto che racconta la storia recente di questo antico formaggio, un giovane viticoltore che coltiva nebbiolo nei vigneti a strapiombo, un allevatore che si batte per il ritorno della pecora “ciuta”, la razza più piccola e a rischio di estinzione, lo scrittore di Livigno Thomas Ruberto che ha attraversato a piedi la Valtellina.

Due valtellinesi d’adozione aiuteranno a decifrare i caratteri originari del territorio: il “disegnatore di idee” Giacomo Mojoli e il cantautore Davide Van De Sfroos. Sarà invece la naturalista Mia Canestrini, in compagnia degli esperti del Parco dello Stelvio, a raccontare gli aspetti legati alla natura del territorio e al suo equilibrio con l’uomo: tra le buone notizie, il ritorno del gipeto, un rapace più grande dell’aquila che è recentemente tornato a solcare i cieli delle Alpi. Il Provinciale è un programma di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Domenico Nucera e Federico Quaranta. A cura di Simona Fuso e Valentina Loreto. Produttore esecutivo Alessandra Badioli. Regia di Manola Romizi.