Il Provinciale: la puntata del 4 dicembre

È dedicata a Pantelleria la puntata de Il Provinciale di sabato 4 dicembre, in onda alle 14.00 su Rai2, condotta da Federico Quaranta.

Le anticipazioni

Quando Gabriel Garcia Marquez vide Pantelleria per la prima volta disse che non esisteva posto migliore al mondo per immaginarsi il suolo lunare.

E lunare sarà il cammino di Federico Quaranta in quest’isola, posta a 70 chilometri dalle coste africane e a 110 da quelle siciliane. Siamo nel cuore del cuore del Mediterraneo, tra rocce nere vulcaniche, il verde di una natura sferzata dal vento e il blu intenso di un mare che ha sempre fatto paura.

Non è un caso che l’anima pantesca non sia marinara ma agricola e lo è in modo eroico perché non è affatto semplice coltivare una terra ventosa, pietrosa e senz’acqua.

Eppure qui una campagna estrema ha incontrato la passione estrema di uomini che hanno saputo fare un vino dolce come un nettare, un olio che raccoglie tutti sapori del Mediterraneo e un cappero speciale che ama nascondersi tra i muretti a secco.

Giardini panteschi, terrazzamenti e dammusi a strapiombo sull’orizzonte daranno ulteriore bellezza a questo viaggio autunnale e romantico in un’isola che è simile solo a se stessa.