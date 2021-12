Il Provinciale racconta Il Vesuvio

Il viaggio natalizio di Federico Quaranta e Il Provinciale, in onda sabato 25 dicembre alle 14 su Rai2, parte dalla città di Napoli.

Le anticipazioni della puntata de Il Provinciale del 25 dicembre

Si parte dalle suggestive isole del Parco Marino della Gaiola per attraversare il cuore del centro storico, San Gregorio Armeno, con i maestri presepisti e gli artigiani della bellezza.

Saranno gli artisti e gli eroi di strada, insieme a musicisti del calibro di Enzo Avitabile, che proveranno a rispondere alla domanda che accompagnerà questo cammino: quanto sono legati alla presenza del Vesuvio la creatività, la cultura napoletana, il desiderio irrefrenabile di fare festa, e quell’abilità di arrangiarsi e di cavarsela sempre,?

È il vulcano, bello e minaccioso, a insegnare a tutti che per vivere in maniera autentica non serve aspettare domani?

Si scoprirà percorrendo i vicoli dell’antica città di Ercolano e iniziando una salita che – tra boschi, sentieri, vulcanologi e maghi – porterà Federico Quaranta sulla bocca del grande cratere, un luogo che nel giorno di Natale sembra essere davvero l’ombelico del mondo.