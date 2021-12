Il Pagante feat. Lorella Cuccarini: Un pacco per te

Quest’anno il Natale avrà una nuova colonna sonora: UN PACCO PER TE, il singolo inedito firmato da IL PAGANTE con la partecipazione straordinaria dell’icona della Tv italiana, e non solo, LORELLA CUCCARINI, disponibile da mercoledì 1mo dicembre in tutti gli store digitale e da venerdì 3 dicembre per la programmazione radiofonica.

Il brano

“UN PACCO PER TE” è l’ultimo di una lunga serie di successi che in 10 anni hanno regalato al progetto formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus svariati dischi d’oro e di Platino sia per gli album (“Entro in Pass” del 2016 e “Paninaro 2.0” del 2018 sono stati certificati entrambi ORO) che per i singoli. Il brano si arricchisce grazie al timbro di Lorella Cuccarini nel featuring.

“UN PACCO PER TE”, pubblicato in licenza esclusiva Believe Artist Services, farà parte del nuovo album de IL PAGANTE in uscita il prossimo 21 gennaio che si intitolerà “ DEVASTANTE ” e arriverà a 3 anni di distanza dal precedente “Paninaro 2.0” (che aveva debuttato nella Top10 della classifica italiana).

Oltre a nuovi brani inediti, l’album raccoglierà anche gli ultimi successi firmati dal trio milanese “OPEN BAR” (certificato platino) e “PORTOFINO” (due volte platino).

È già possibile preordinare la versione fisica del disco in formato CD standard, vinile e in una speciale versione CD autografato accompagnato da una esclusiva Christmas Box. Tutte le informazioni su https://shor.by/IlPagante_Devastante.

Raccontare il PAGANTE per cercare di far comprendere a chi non li conosce il loro valore e significato può sembrare una sfida ma basta leggere i titoli dei loro successi per capire che davanti a noi non ci sono solo 3 milanesi ma un vero e proprio team di creativi e comunicatori che hanno scelto la via dell’ironia (e dell’autoironia) e della musica per raccontare, negli ultimi 10 anni, la loro generazione, fotografando perfettamente vizi e virtù, sogni e manie.

IL PAGANTE sono oggi Roberta Branchini (Ambassador per Milanocortina 2026), Federica Napoli (ambasciatrice del body positive) e Eddy Veerus (autore dell’inno “Noi siamo l’Inter” prodotto da Merk & kremont).