Hyundai Tucson XRT: allo studio la versione in chiave offroad

L’anno prossimo, sul mercato europeo, potrebbe debuttare la versione speciale XRT per la SUV compatta Hyundai Tucson. Già disponibile oltreoceano sul mercato statunitense, è riconoscibile per lo stile da fuoristrada della carrozzeria.

Infatti, la nuova Hyundai Tucson XRT prevede gli elementi della carrozzeria di colore nero opaco, più gli specifici cerchi in lega da 19 pollici di diametro. In arrivo nel corso del 2022, sarà proposto come allestimento per tutte le motorizzazioni.

La gamma della nuova Hyundai Tucson XRT comprenderà il motore diesel 1.6 CRDi da 116 CV di potenza, nonché la declinazione MHEV a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V con il propulsore 1.6 T-GDi a benzina da 150 CV e l’unità 1.6 CRDi a gasolio di pari potenza. Inoltre, non mancheranno le configurazioni a propulsione ibrida HEV con la tecnologia Full Hybrid da 230 CV e PHEV con la tecnologia Plug-In Hybrid da 265 CV di potenza complessiva.