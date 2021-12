HR Path annuncia l’acquisizione di Integra, specialista in soluzioni HR

PARIGI, 10 dicembre 2021 /PRNewswire/ — HR Path ha annunciato oggi di aver realizzato con Integra una delle sue più importanti acquisizioni dalla creazione del Gruppo 20 anni fa, rafforzando ulteriormente la sua leadership nelle offerte HR in Europa e in America Latina.

Integra concentra la sua attività sull’implementazione della suite SAP SuccessFactors HXM (Human Experience Management), sull’esternalizzazione dei servizi di gestione del personale, delle paghe e dei talenti (modelli BPO e TBPO) e su Cornerstone OnDemand. Con diversi uffici in Spagna e altri in Belgio e in Messico, Integra fornisce un supporto a oltre 100.000 dipendenti sulla piattaforma SAP SuccessFactors.

HR Path è un leader mondiale specializzato nel settore delle risorse umane da oltre venti anni e offre servizi HR completi che vanno dalla riflessione strategica all’implementazione di soluzioni integrate, assistenza e servizi di gestione delle paghe.

Con quest’ultima acquisizione, HR Path accoglie i due nuovi soci Ignacio San Luis e José Manuel Fernandez che continueranno a dirigere lo sviluppo commerciale in queste aree geografiche.

«Questa storica fusione farà di noi il primo integratore SAP SuccessFactors e il primo esperto ECP (Employee Central Payroll) in Spagna, e successivamente ci posizionerà al primo posto in Europa e come il massimo esperto mondiale nel settore delle risorse umane», ha affermato François Boulet, co-amministratore delegato e fondatore di HR Path.

Cyril Courtin, altro co-amministratore delegato e fondatore di HR Path, ha dichiarato: «Con l’aiuto dei nostri nuovi soci, non vediamo l’ora di espandere in Spagna anche la nostra attività “Advise”, in quanto si tratta di una delle nostre aree di attività più richieste e in crescita su questi mercati».

«Riteniamo che i 3 pilastri del successo di Integra (“migliorare, innovare e ispirare”), combinati al supporto di HR Path, ci consentiranno di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di servizi sfruttando la loro competenza mondiale e presenza sul mercato», ha affermato Ignacio San Luis, co-fondatore di Integra e nuovo socio di HR Path.

«I nostri clienti attuali e futuri possono essere certi che le nostre best practice, rafforzate da questa fusione, garantiranno lo sviluppo di progetti vincenti a tutti i livelli. I nostri dipendenti potranno beneficiare di una serie più ampia di percorsi professionali, di una gamma più vasta di progetti e far parte di un team più grande di consulenti a disposizione dei nostri clienti», ha commentato José Manuel Fernandez, co-fondatore di Integra e nuovo socio di HR Path.

Informazioni su HR Path

HR Path, specialista e importante attore nel settore delle risorse umane, accompagna le aziende per le quali l’esperienza umana è fondamentale per la trasformazione digitale. “Advise”, “Implement” e “Run” sono le 3 aree di attività di HR Path che contribuiscono alle prestazioni aziendali HR dei nostri clienti.

Creata nel 2001 a Parigi e con una rete di 1.250 collaboratori, HR Path assiste, integra e lavora per oltre 1.500 clienti in 18 Paesi. Ad oggi il suo fatturato ammonta a 140 milioni di euro.

Per maggiori informazioni: www.hr-path.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hr-path



Informazioni su Integra

Integra è specializzata in soluzioni di gestione del personale, delle paghe e dei talenti basate sulla suite SAP SuccessFactors. Il suo obiettivo è quello di offrire al dipartimento risorse umane di qualsiasi azienda e settore la possibilità di essere tecnologicamente avanzato.

Integra aiuta sia le grandi organizzazioni che le piccole e medie imprese a migliorare i processi di gestione dei talenti di pari passo con la trasformazione digitale, mettendo sempre al primo posto le persone.

Per maggiori informazioni: https://integra-soluciones.net



