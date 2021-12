HAI ROBOTICS celebra il suo 5° anniversario e figura tra le aziende unicorno del segmento IA in una relazione di Hurun

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–HAI ROBOTICS, leader mondiale nei sistemi robotici autonomi di movimentazione casse (ACR) per l’evasione degli ordini di magazzino, celebra il quinto anno di attività presso la sede centrale dell’azienda e figura tra le società unicorno mondiali, secondo la classifica di settore di quest’anno stilata dall’Hurun Research Institute.





Questo fornitore di soluzioni per l’automazione dei magazzini di logistica, che nel 2021 si è assicurato tre round di finanziamenti, è stato incluso in una classifica di 1.058 imprese, pubblicata la scorsa settimana, insieme ad altre 300 startup cinesi valutate a oltre 1 miliardo di dollari USA nel mese di novembre di quest’anno.

HAI ROBOTICS è stata fondata alla fine del 2016 da un gruppo di persone, accomunate dall’entusiasmo per la robotica, che puntano a creare valore per ogni magazzino e stabilimento, nell’intento di promuovere la civiltà umana tramite la tecnologia dei robot. La nascita dell’azienda è il frutto di un’idea rivoluzionaria che ha iniziato a prendere forma già nel 2015: una soluzione ‘da cassa di merce a persona’, per migliorare l’efficienza operativa, invece di creare un marchio omogeneo dell’allora prevalente gestione ‘da scaffale a persona’ del materiale.

Prima del lancio ufficiale sul mercato, questa proposta ha superato test e prove in un ambiente di stoccaggio reale. Il primo progetto dell’azienda è stato implementato con successo presso Best Logistics nel mese di agosto 2018; ben presto questa realizzazione è diventata virale e la soluzione ACR ha fatto ampiamente da modello, diffondendosi rapidamente in fabbriche e magazzini.

“Trasformarci da piccolo laboratorio nell’attuale impresa di oltre 1.200 dipendenti, con cinque filiali in tutto il mondo, per noi rappresenta un viaggio straordinario”, ha commentato Richie Chen, fondatore e CEO dell’azienda. “Festeggiamo il nostro quinto anniversario all’insegna della gratitudine verso i nostri clienti e investitori per la fiducia che hanno riposto nel nostro team. Continueremo a creare prodotti innovativi e a impegnarci per offrire valore ai nostri partner”.

Automatizzare un magazzino può essere un progetto colossale, che richiede un’attenta valutazione da parte di qualsiasi operatore commerciale. I motivi di preoccupazione possono andare dal tempo necessario per l’implementazione e dall’agilità dell’adattamento della struttura preesistente fino alla fattibilità economica e al ROI. Nella fase di realizzazione dei prodotti, il team di HAI ROBOTICS ha sempre tenuto a mente le preoccupazioni dei clienti, continuando a raffinare le idee e a ottimizzare i robot HAIPICK per una gamma più ampia di applicazioni e requisiti di stoccaggio più severi.

La soluzione HAIPICK ACR, innanzitutto, consente di migliorare l’utilizzo dello spazio, oltre alla precisione e all’efficienza nella gestione delle merci rispetto alle soluzioni ‘da merce a persona’, come i robot Kiva che spostano interi scaffali. Grazie alla soluzione HAIPICK ACR, la densità di stoccaggio dei magazzini può essere aumentata dall’80% al 400%, con velocità di picking da parte degli addetti incrementate da 3 a 4 volte. I robot HAIPICK, inoltre, per spostarsi utilizzano codici QR sui pavimenti e sono implementabili entro un mese, senza modificare la struttura interna dei magazzini.

Grazie alla sua flessibilità e facilità di implementazione, la soluzione è stata adottata da un’ampia gamma di clienti che, in fase di automazione del magazzino, preferiscono adottare unità di picking compatte rispetto a robot che operano su interi scaffali o pallet. A livello mondiale, finora, HAI ROBOTICS si è occupata di oltre 300 progetti in vari campi, come e-commerce, 3PL, abbigliamento, elettronica, energia, produzione, segmento sanitario e altro ancora. Per fornire servizi localizzati all’estero ha stretto partenariati con decine di leader mondiali della logistica e della supply chain, tra cui LG CNS, MHS, MUJIN, BPS, Savoye, Invar, SSI Schaefer e altri ancora.

Informazioni su HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, un pioniere dei sistemi sistemi robotici autonomi di movimentazione casse (ACR, Autonomous Case-handling Robot), è impegnata nella fornitura di soluzioni per l’automazione di magazzino efficienti, intelligenti, flessibili e personalizzate tramite algoritmi IA e la tecnologia robotica. Obiettivo dell’azienda è creare valore per ogni fabbrica e magazzino logistico.

Il sistema HAIPICK ACR, sviluppato indipendentemente nel 2015, è il primo al mondo nel suo genere.

Fondata nel 2016 con sede a Shenzhen, Cina, HAI ROBOTICS ha creato cinque filiali a Hong Kong SAR, Giappone, Singapore, Stati Uniti e Paesi Bassi, servendo clienti da più di 30 paesi e regioni. Ora ha più di 1.200 dipendenti, più del 50% dei quali sono ingegneri. L’azienda ha acquisito più di 600 brevetti globali per proprietà intellettuali fondamentali che riguardano il posizionamento, il controllo dei robot e la gestione del magazzino. Negli ultimi round di finanziamento C e D del 2021, l’azienda ha raccolto più di 200 milioni di dollari in totale.

