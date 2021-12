Gupshup lancia una soluzione commerciale basata su WhatsApp per abilitare le vetrine digitali mobili di tutte le aziende

L’obiettivo è creare vetrine basate su WhatsApp per migliaia di imprese nel 2022

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Gupshup, leader della messaggistica conversazionale, oggi ha annunciato il lancio di una soluzione per il commercio basata su WhatsApp che permette a ogni azienda di creare una “vetrina” digitale su WhatsApp. Le imprese possono predisporre percorsi conversazionali per ogni fase del processo di shopping: pre-acquisto, acquisto e post-acquisto. Basata sulla recente funzionalità commerciale lanciata da WhatsApp, Gupshup è la piattaforma ideale per il commercio conversazionale delle aziende che può aiutare le aziende a gestire l’intera esperienza di acquisto su WhatsApp, grazie agli oltre due miliardi di utenti attivi che utilizzano questa app in 180 paesi. Questa soluzione per l’e-commerce dotata di ogni funzionalità sfrutta anche la caratteristica 1-Click Bill Pay recentemente lanciata da Gupshup, grazie a cui le aziende possono incassare pagamenti tramite WhatsApp e altre app di messaggistica.

Con la soluzione commerciale di Gupshup supportata da WhatsApp, le aziende possono creare un catalogo prodotti su WhatsApp, conversare con i clienti tramite chatbot basate sull’IA e far scoprire i loro prodotti, guidare gli utenti nelle fasi di perfezionamento del processo di acquisto e di pagamento, oltre a offrire un supporto 24/7 tramite chatbot e collaboratori dal vivo. Nuovi elementi interattivi, come i messaggi multiprodotto, permettono alle imprese di esporre in vetrina la propria offerta in modo più semplice, tramite il catalogo del punto vendita.

In questo modo l’offerta può essere proposta tramite un’esperienza strutturata con immagini e informazioni organizzate sul prodotto. I clienti possono anche aggiungere al carrello gli articoli preferiti su WhatsApp, interagire con le aziende in tempo reale ed effettuare pagamenti tramite il link 1-Click Bill Pay recentemente lanciato da Gupshup, il tutto senza uscire dalla finestra della chat. Sono molte le imprese che si affidano già a WhatsApp per i percorsi di pre-acquisto e post-acquisto e, con le nuove caratteristiche commerciali da poco disponibili, ora gestiscono l’intero percorso d’acquisto per i clienti dalla più diffusa app di messaggistica mondiale.

Alcuni fatti interessanti su WhatsApp Business1:

Ogni giorno oltre 175 milioni di persone chattano con un account aziendale su WhatsApp 2

Il 68% degli utenti dichiara che WhatsApp è il metodo migliore per contattare un’impresa 3

Il 71% si sente più sicuro su un’azienda dopo aver messaggiato su WhatsApp3

“Gupshup offre la piattaforma conversazionale per l’e-commerce più completa e semplice da usare”, ha affermato Gaurav Kachhawa, responsabile prodotti di Gupshup. “Il nostro obiettivo è permettere a ogni azienda, di ogni dimensione, di avviare un’attività di commerciale tramite WhatsApp, in modo rapido e facile, e di sfruttare il pieno potenziale di questa capacità di trasformare il proprio business”.

“Siamo tra i primi partner Solution Provider di WhatsApp e abbiamo già aiutato migliaia di aziende nel mondo ad avviare le attività su WhatsApp Business. I nostri esperti team commerciali e per le soluzioni, insieme a una rete di partner globali, aiuteranno a velocizzare la trasformazione digitale delle aziende”, ha spiegato Ravi Sundararajan, COO di Gupshup. “Rileviamo una forte domanda di nuove funzionalità commerciali, e i primi risultati per le aziende fanno ben sperare. Sicuramente questa tendenza è destinata a rivoluzionare la gestione dell’e-commerce da parte delle imprese”.

Informazioni su Gupshup

Gupshup consente una migliore interazione con i clienti grazie alla messaggistica conversazionale, è la principale piattaforma del settore ed elabora oltre 6 miliardi di messaggi al mese. Nei mercati verticali dei paesi emergenti, migliaia di imprese di ogni dimensione si affidano a Gupshup per creare esperienze conversazionali nell’ambito marketing, commerciale e dell’assistenza clienti. La piattaforma carrier-grade di Gupshup fornisce un’API di messaggistica unica per oltre 30 canali, un ricco kit di strumenti per la creazione di esperienze conversazionali per qualsiasi caso di utilizzo e una rete di partnership nei mercati emergenti tra canali di messaggistica, produttori di dispositivi, ISV e operatori. Grazie a Gupshup le aziende hanno trasformato le conversazioni in una parte integrante del successo nel coinvolgimento dei clienti. Gupshup è presente in India e nella regione LATAM, nel sud-est asiatico, in Medio Oriente, nell’Europa Orientale, in Africa e negli Stati Uniti. Visitare il sito www.gupshup.io. È possibile conversare con il bot di Gupshup.

https://blog.whatsapp.com/two-billion-users-connecting-the-world-privately/?lang=en https://blog.whatsapp.com/shopping-payments-and-customer-service-on-whatsapp “Motivations and Mindsets in Messaging” (Motivazioni e atteggiamenti mentali nell’ambito della messaggistica) a cura di Sentient Decision Science (studio commissionato da Facebook su 8.157 persone che utilizzano quotidianamente Messenger, WhatsApp e/o Instagram Direct), di almeno 18 anni, negli Stati Uniti, Regno Unito, Brasile e India, giugno 2018.

