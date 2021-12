Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gp dell’Arabia Saudita. L’inglese della Mercedes gira in 1’27″511 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’27″622) e l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’27″653) che nel suo ultimo giro lanciato, quando era in vantaggio sul tempo di Hamilton è finito a muro. Quarto tempo per la Ferrari con il monegasco Charles Leclerc (1’28″055).