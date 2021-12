Giusy Ferreri, il singolo Gli Oasis di una volta

In attesa della partecipazione al 72° Festival di Sanremo con il brano “MIELE”, GIUSY FERRERI torna con un primo intrigante assaggio del suo nuovo percorso artistico, il brano “GLI OASIS DI UNA VOLTA” (Columbia/Sony Music), da oggi, venerdì 17 dicembre, in radio e disponibile in digitale.

Sempre da oggi è online anche il visual video del brano, per la regia di Fabrizio Conte e la casa di produzione Borotalco, visibile al seguente link

Il video

Donna dei record, Giusy Ferreri è pronta a iniziare un nuovo capitolo musicale con “Gli Oasis di una volta” (canzone scritta da Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e Giusy Ferreri), una ballad che evidenzia il lato più profondo e rockeggiante della voce dell’artista, con un testo malinconico e introspettivo che avvicina il brano alle origini della sua produzione.