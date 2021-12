Non ci sarà nessuno stop, di nessun programma, durante le festività nella programmazione Mediaset. Lo apprende l’Adnkronos da fonti Mediaset, che chiariscono così i dubbi sui ‘rumors’ circolati nelle ultime ore in merito allo stop di alcune trasmissioni, tra cui ‘Fuori dal coro’ di Mario Giordano e ‘Dritto e Rovescio’ di Paolo Del Debbio. Nelle prossime ore è atteso un comunicato esplicativo di Mediaset, in cui verrà illustrata la programmazione d’informazione durante il periodo delle strenne.