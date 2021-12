C’avevo un amico, il singolo di Gianni Bismark

Il rapper romano Gianni Bismark ha pubblicato oggi il nuovo singolo “C’AVEVO UN AMICO”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano – di rara sensibilità – è scritto dal rapper assieme ad Andrea Manusso e Matteo Nesi e prende ispirazione da un lutto che però fa re-incontrare Gianni con i suoi amici di sempre e la gente del suo quartiere. Da qui scaturisce un brano ispirato dall’amore fraterno, dalla famiglia, dai legami fra persone nei momenti difficili. Il rapper torna indietro con la mente e ripercorre la sua infanzia nel quartiere, ritrovando gli amici di sempre.

Il pezzo è il primo estratto del nuovo progetto discografico di Gianni che uscirà nel 2022.

Gianni Bismark ha pubblicato recentemente “DOCET: 2016-2017”, un progetto fortemente voluto dai fan del rapper, che includeva due inediti e brani autopubblicati prima del successo nazionale. “DOCET:2016-2017” racchiude 12 brani composti fra il 2016 e il 2017 già editi su YouTube, ad eccezione di due canzoni rimaste fino ad ora nel cassetto: “Embè” e “Da Un Po’”, quest’ultima disponibile solo in formato fisico vinile marmorizzato, autografato e numerato e non disponibile in digitale. Nel disco sono presenti collaborazioni con i colleghi Tony Effe (in ben due tracce), Pyrex e Wayne.