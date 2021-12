La Franciacorta e i Ca’ del Bosco: le particolarità del territorio e il successo dell’azienda

La Franciacorta è tra i territori più conosciuti al mondo in merito alla produzione di vini. Si tratta di una regione della Lombardia dai panorami unici, con i vigneti e la vicinanza dei laghi di Iseo e di Garda che la rendono una destinazione privilegiata per i turisti. Il nome Franciacorta deriva dal latino: le franchae curtes erano i territori in cui non era dovuto il pagamento delle tasse. Origini lontane, dunque, così come antica è la tradizione del vino da queste parti, che oggi è di valore assoluto grazie al perfetto connubio tra le intuizioni degli imprenditori del posto e il lavoro dei contadini che amano la terra e sanno come trattarla.

La denominazione Doc

La Franciacorta è stata una delle prime regioni a vedersi assegnare il riconoscimento di Doc: correva l’anno 1967, e da allora, in più di mezzo secolo di storia, il territorio ha conosciuto una crescita vigorosa della sua fama e della sua celebrità. Il merito è senza dubbio dei prodotti speciali della terra, ma anche dell’uomo: o, per essere più precisi, degli uomini che con la loro sapienza e con il loro impegno si sono dati da fare per rendere l’enologia di qualità un investimento di successo, grazie a idee vincenti e risorse ben sfruttate.

Tra passato e presente

Anche oggi, così come nel passato, la Franciacorta è un punto di riferimento per tutti gli amanti del vino e gli esperti del settore, complici i numerosi successi di carattere internazionale che sono stati conseguiti dal Franciacorta. Così fanno capolino nuove generazioni, con la loro passione e il loro desiderio di innovare, che mettono a frutto gli insegnamenti di chi li ha preceduti. Nel 1995 è giunta la denominazione Franciacorta Docg, mentre il 2008 ha visto l’arrivo di Curtefranca, altra denominazione di assoluto prestigio. Tutto questo sta a riconoscere, a testimoniare e a significare che i produttori della terra lombarda si impegnano giorno dopo giorno ad elevare sempre di più gli standard di qualità di questi vini. Parlare di Franciacorta nel terzo millennio vuol dire non nascondere la propria passione per il vino, che è prima di tutto un segno di cultura.

Il marchio Ca’ del Bosco

Il marchio Ca’ del Bosco è quello che, forse più di tutti gli altri, ha saputo mettere in risalto le potenzialità della Franciacorta come territorio di vino. Il brand è frutto dell’intuizione di Maurizio Zanella, che già a 15 anni aveva capito che cosa avrebbe voluto fare da grande e in che modo avrebbe impiegato le proprie intuizioni: tutto nasce quando sua madre va a vivere a Erbusco, dove impianta un vigneto. Ecco, quello è il contatto iniziale con la Franciacorta e il mondo del vino, anche se poi nella biografia di Zanella ci sono anche altri passaggi essenziali: per esempio un viaggio in Francia, nella regione di Champagne, alla scoperta di quelle maisons in cui il celebre vino transalpino viene realizzato. Pian piano, insomma, prende forma l’idea di Ca’ del Bosco, il cui nome deriva proprio dalla casa della mamma di Maurizio, costruita in mezzo a un bosco di castagni.

I vantaggi offerti dalla Franciacorta

La Franciacorta ha tutte le carte in regola per poter essere considerata l’eccellenza del terroir. Situata a sud del lago di Iseo, si caratterizza per fattori idrologici e geologici speciali per la viticoltura. Ma ci sono anche aspetti pedologici da prendere in considerazione, senza dimenticare il microclima: in sintesi, un mix perfetto per una viticoltura da sogno, in grado di dar vita a vini che vantano caratteristiche organolettiche che sono facili da riconoscere perché non hanno eguali nel resto del mondo e sono davvero impossibili da imitare. Dall’inizio degli anni Settanta, Zanella ha iniziato a inseguire il proprio sogno e ha scritto una pagina importante per il rinascimento enologico del nostro Paese.

