Francesca Di Gangi e il potere della Scrittura Riparativa

Francesca Di Gangi, siciliana d’origine, risiede a Torino da diversi anni, dove insegna all’Università Popolare la scrittura del memoir; è una counselor italiana di formazione rogersiana e da oltre venticinque anni, affianca le persone nel prendere confidenza con le proprie emozioni e favorire il loro stare bene con sé stesse e nelle relazioni. Francesca dal suo rapporto con la scrittura e le sperimentazioni fatte su di sé, ha ideato il metodo della Scrittura Riparativa. Il metodo di Francesca nasce uno studio approfondito e il suo libro è davvero alla portata di tutti: una scrittura semplice che non ha bisogno di competenze, si occupa delle emozioni che, chi scrive, mette in campo. Francesca in questo libro, col suo stile inconfondibile, ci spiega perché sia importante tirare fuori i pesi che abbiamo dentro, ma anche in che modo poterlo fare. Lei ha scelto di prendersi cura delle persone anche con laboratori di scrittura dove si elaborano le emozioni, dove si impara a volersi bene a prendersi cura di noi stessi. Oggi Francesca col suo sorriso rassicurante, si racconta per noi.

Il tuo rapporto, così stretto, forte con la scrittura da dove arriva?

Il mio rapporto con la scrittura nasce da ragazzina, per un desiderio di rivalsa. Negli anni, poi, scrivere mi ha salvato la vita, mi ha dato la motivazione per alzarmi dal letto la mattina. Mi dava una prospettiva, mi incitava. Pur essendo già adulta, continuavo ad addebitare ai miei la responsabilità di avermi impedito di volare. Mi ero ritagliata il ruolo di vittima e mi ci ero crogiolata, non comprendendo ancora che dovessi prendermi la responsabilità della mia vita. Con la Scrittura Riparativa, ho riparato il mio passato.

Come è nata questa idea?

Mi sono chiesta che cosa mi piacesse fare, cosa mi rendesse felice. Mi sono risposta che volevo stare con adulti e scrivere e da lì, l’idea. Quando poi ho iniziato a insegnare la scrittura del memoir all’Università Popolare di Torino, mi sono resa conto che io stessa non ne avevo ancora scritto uno. È stato così che ho iniziato a scriverlo. Ci sono voluti due anni di lacrime, sudore, sangue e nove stesure, prima che mi rendessi conto che, poco per volta, scrivendo avevo guarito il mio passato. La Scrittura Riparativa è nata così: da un’idea e un bisogno. Ho cominciato a organizzare i laboratori, dapprima sperimentando per capire se funzionassero. Le persone stavano meglio, confermandomi che il metodo funzionava e questo mi ha incoraggiata…

Che genere di scrittura proponi, cosa intendi per “Riparativa”?

La scrittura che propongo è una scrittura che resta nel silenzio. A differenza della scrittura narrativa, è una scrittura che non nasce per farsi leggere, perché la sua azione curativa e riparativa è già nel processo stesso dello scrivere e far leggere quanto si è scritto non aggiungerebbe niente, anzi limiterebbe la potenza della scrittura. La Scrittura Riparativa è una scrittura che raggiunge il proprio obiettivo rimanendo nel segreto. È una scrittura a cui ci avviciniamo per prenderci cura di noi stessi, che per funzionare ha bisogno di essere protetta dallo sguardo di altri e di rimanere nel silenzio delle pagine su cui è depositata. Che ci fa rivivere emozioni e ci mette in grado di distaccarcene.

A chi è indirizzata La Scrittura Riparativa?

La Scrittura Riparativa è per tutti, per chi ha desiderio di prendersi cura di sé, per chi vuole indagare il proprio passato per curarlo, per buttare fuori quello che ancora fa male.

Si rivolge a chi ha un rimpianto, chi ha un ricordo da mettere a posto, chi ha emozioni da esprimere e anche a chi le ha soffocate.

Aumenta la fiducia nella vita e l’autostima, l’amore per sé e per gli altri. Ognuno di noi ha bisogno di credere nel futuro e vivere bene il presente.

È importante avere un po’ di dimestichezza, essere “una buona penna”?

Non serve saper scrivere “bene”, ma imparare a scrivere per il proprio bene, mettendo al centro il vero valore che ognuno ha: “Sé stesso”. Il mezzo è una scrittura che, se praticata con l’intenzione e la volontà necessaria, genera un processo di guarigione perché permette alla persona di ristabilire (o stabilire) uno stato di armonia con sé stessa e il suo ambiente. Scrivere, analizzare, tirare fuori ci mette in condizione di mettere a posto quello che ancora dentro di noi a posto non è. È affrontare per superare.

Un metodo, un libro ma anche laboratori di Scrittura Riparativa, è così?

Esattamente, laboratori e non corsi, io non insegno nulla. Amo le persone che lavorano con me, mi prendo cura di loro, senza soffocarle con la mia cura. Sto molto attenta durante i laboratori che le parole non feriscano nessuno. Si crea un clima di stima, fiducia e accoglienza dell’altro che per me è fondamentale. Per esperienza mi coinvolgo, tenendo, però, la debita distanza e poi lascio andare quando termina il percorso. I laboratori sono generalmente al massimo di dodici persone che devo poter guardare negli occhi, cercando di capire cosa succede, cosa si agita dentro di loro. Nei laboratori non si legge mai quello che si scrive, non si ha bisogno di raccontare ad estranei dove sta il problema, perché chi ci sta dentro, sa. Si parla di emozioni, non di fatti, quelli sono privati. Comunicazione ed emozioni in circolo. Io lavoro per l’autonomia delle persone e dietro c’è un grande lavoro etico. Mi è stato chiesto spesso di pensare a video corsi “confezionati”, ma non lo farò mai. Non esistono situazioni “a taglia unica”, ma un abito sartoriale confezionato su misura con cura ed attenzione che, come ho detto, si prende cura della persona, che, come tale, non può essere uguale ad altri.