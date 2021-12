Ford Kuga: in arrivo il restyling di metà carriera

L’anno prossimo, la SUV compatta Ford Kuga sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile soprattutto per il frontale rinnovato, in quanto in linea con l’utilitaria Fiesta e la compatta Focus. Inoltre, nell’abitacolo è previsto il nuovo display touchscreen centrale da 13,2 pollici.

Attesa nel corso dell’autunno del 2022, la nuova Ford Kuga restyling sarà disponibile con le motorizzazioni diesel 1.5 EcoBlue da 120 CV e 2.0 EcoBlue Hybrid da 150 CV. Quest’ultima, infatti, è dotata della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Confermata la versione Full Hybrid a propulsione ibrida, con lo specifico propulsore a benzina 2.5 HEV a ciclo Atkinson da 190 CV di potenza.

Tuttavia, il top di gamma della nuova Ford Kuga restyling sarà rappresentato dalla configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, proposta in due declinazioni. Oltre all’attuale da 225 CV di potenza complessiva e con l’autonomia massima incrementata a circa 70 km nella modalità di guida elettrica, è prevista anche la nuova da 306 CV di potenza complessiva.