Fiat Uno: ritorna come SUV di piccole dimensioni?

Prossimamente dovrebbe tornare la Fiat Uno, anche se non come utilitaria. Infatti, sarebbe allo studio il ritorno come SUV di piccole dimensioni. Potrebbe essere svelata nel corso dell’autunno del 2022, per poi essere commercializzata sul mercato europeo l’anno seguente.

Esteticamente, la nuova Fiat Uno dovrebbe essere in linea con lo stile della Pulse, piccola SUV già disponibile sul mercato sudamericano. Inoltre, dovrebbe essere prodotta nell’impianto polacco di Tychy, assieme alle gemelle di Alfa Romeo e Jeep. Quasi certamente, sarà affiancata dalla rediviva Fiat Punto.

La nuova Fiat Uno potrebbe condividere la piattaforma modulare CMP con la Peugeot 2008, quindi la relativa gamma comprenderebbe anche la versione Elettra a propulsione elettrica. Per il resto, potrebbe essere proposta con il motore 1.2 PureTech a benzina – anche Mild Hybrid – e il propulsore diesel 1.5 BlueHDi.