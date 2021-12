La Festa di Natale 2021 di Telethon su Rai1

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 12 dicembre in prima serata su Rai1, andrà in onda la ‘Festa di Natale’ di Telethon dedicata alla nota maratona della Fondazione.

L’evento

Una settimana di sensibilizzazione sulle reti Rai a sostegno della lotta alle malattie rare. Giunta alla sua trentaduesima edizione, anche quest’anno accenderà il numeratore delle sottoscrizioni al numero solidale 45510 già attivo da sabato 11 dicembre, durante la puntata di “Ballando con le stelle”, e che si chiuderà domenica 19 dicembre con la puntata de “I Soliti Ignoti – Speciale Telethon” sempre su Rai1.

Domenica 12 dicembre Mara Venier – accompagnata da Paolo Belli e la sua orchestra con la regia di Roberto Croce – condurrà in prima serata su Rai1 la serata d’intrattenimento interamente dedicata a Fondazione Telethon. Con lei ospiti Stefano Fresi, Ron, Shel Shapiro, Milly Carlucci, Federica Pellegrini, Nino D’angelo, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, i Gemelli Di Guidonia, Stefano De Martino e Paolo Conticini. Nel corso della serata verrà presentato “A occhi aperti”, il cortometraggio che per la sedicesima volta vede Rai Cinema al fianco di Fondazione Telethon, realizzato con la regia di Mauro Mancini da Movimento Film con Rai Cinema.