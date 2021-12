Fedez e Chiara Ferragni positivi al covid: video su Instagram

Fedez e Chiara Ferragni positivi al covid. “Come potrete intuire, siamo positivi”, dice la coppia su Instagram, pubblicando video in cui indossano mascherine Ffp2 in casa. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri. Abbiamo fatto un tampone molecolare, il risultato è arrivato ora”, spiegano. I figli della coppia, Leone e Vittoria, risultano negativi.

“Io e Chiara siamo positivi, i bimbi per ora sono negativi. Dobbiamo indossare le mascherine in casa -dice Fedez- tutto il giorno. Non possiamo mantenere il distanziamento dai bambini, dovendoli accudire. Siamo asintomatici, la nostra priorità è che i bambini stiano bene. So che tanti di voi sono in questa situazione, sosteniamoci a vicenda…”.

La famiglia era rientrata a Milano alla vigilia di Natale interrompendo una vacanza in montagna per lo stato febbrile della figlia Vittoria.