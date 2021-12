Fedez: Disumano è il disco più venduto della settimana

FEDEZ conquista il primo posto della classifica FIMI/GFK dei dischi più venduti con “DISUMANO”, il nuovo album uscito venerdì 26 novembre, e il podio della classifica singoli con “SAPORE” feat. Tedua. Posizione #1 per “DISUMANO” anche nella classifica dei vinili.

Un successo ancora più importante poiché parte del ricavato delle vendite dell’album verrà devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Dopo il videoclip di “Morire morire”, brano apripista dell’album, è online il videoclip ufficiale di “UN GIORNO IN PRETURA”, una delle tracce più discusse del nuovo disco, realizzato dal noto vignettista Vauro Senesi che con la sua arte e la sua creatività dà vita alle parole del brano, rendendole ancora più impattanti.