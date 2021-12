Fauci: “Variante Omicron? In Usa problema reale è la Delta”

La variante Omicron del covid? “Credo che abbiamo abbastanza problemi con Delta”. Così, in un’intervista alla catena dei quotidiani McClatchy, Anthony Fauci ha sottolineato come sia questa variante del Covid il “problema reale” per gli americani questo inverno.

Nel Paese, dove ci sono ancora 60 milioni di non vaccinati, stiamo “già assistendo ad una ripresa dei casi”, ha aggiunto l’infettologo americano. “La gente continua a parlare di un’ondata invernale con Omicron, ma stiamo già con 100mila casi al giorno, abbiamo circa 50mila ricoverati e siamo vicini a 1400 morti al giorno”, ha aggiunto il capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. “Credo che faremmo veramente meglio a concentrarci sul problema reale, ed il problema reale in questo momento è Delta”, ha aggiunto il principale consigliere medico di Joe Biden.

Per Fauci è “inspiegabile e triste” che negli Stati Uniti vi siano “60 milioni di persone che rifiutano di vaccinarsi, è veramente inquietante”. “E’ veramente deplorevole e triste per il nostro Paese. Abbiamo un’epidemia di portata storica, ha ucciso 780mila americani e provocato almeno 5 milioni di morti, forse il doppio, a livello globale. Per ragioni incomprensibili, ma che possono essere spiegate con l’ideologia politica, abbiamo persone che si rifiutano di vaccinarsi”, ha detto l’immunologo.