F1 Gp Abu Dhabi, Verstappen in pole davanti ad Hamilton

La Red Bull di Max Vestappen conquista la pole position nel Gp di F1 di Abu Dhabi, ultimo della stagione e che determinerà il campione del mondo 2021. L’olandese con il tempo di 1’22″109 ha ottenuto la decima pole position della stagione davanti alla Mercedes di Lewis Hamiton, secondo, e a Lando Norris, su McLaren.

Quarta la seconda Red Bull di Sergio Perez, seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz, sesta la Mercedes di Valtteri Bottas seguito dall’altra Ferrari di Charles Leclerc.

VERSTAPPEN – “La pole è una sensazione fantastica, abbiamo decisamente migliorato la vettura in qualifica. Sono molto contento ma non è mai semplice, le Mercedes sono state forti nelle ultime gare. Ora guardo a domani che è la giornata più importante. Sarà importantissimo fare una bella partenza, dopodichè cercheremo di fare la nostra gara cercando di fare del nostro meglio e vedremo poi il risultato finale”, dice Verstappen, che ha realizzato il miglior tempo usando gomme soft, a differenza di Hamilton che partirà con le medie.

HAMILTON – “Max ha fatto un gran giro oggi, non potevamo competere con quel tempo ma siamo in una bella posizione, voglio pensare che le gomme siano le migliori per noi domani e spero di fare una bella gara”, il commento di Hamilton. “Ho perso tanto tempo alla curva 5, l’ultimo giro è stato pulito ma non potevo fare di più. Sono comunque in prima fila, in partenza vedo Max e ci regoleremo anche su quello”.