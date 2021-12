Evoluzione Terra fa tappa a Sansepolcro

Terza puntata, domenica 26 dicembre alle 10.25 su Rai1, per Evoluzione Terra, il programma settimanale (disponibile anche su RaiPlay) che racconta storie di agricoltura.

Le anticipazioni della puntata del 26 dicembre

Beppe Convertini e il suo trattore fanno tappa a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, per conoscere l’ambizioso progetto del Cavaliere Valentino Mercati, il cui obiettivo è diffondere la cultura del biologico e del naturale per recuperare la consapevolezza tra uomo e natura. “Evoluzione Terra” è lo sviluppo televisivo di un progetto che dal 2020 sostiene concretamente le realtà agricole.

E’ un progetto di CNH Industrial in collaborazione con 4Elements. Prodotto da Showlab e a cura di Maurizio Monti, è un programma scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli con Sacha Lunatici. La regia è firmata da Roberto Pinnelli.