Evoluzione Terra: la puntata del 2 gennaio

Prima puntata del nuovo anno, domenica 2 gennaio, alle 10.25 su Rai1, per Evoluzione terra, il nuovo programma settimanale con Beppe Convertini.

E’ un progetto di CNH Industrial in collaborazione con 4Elements. Prodotto da Showlab e a cura di Maurizio Monti, è un programma scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli con Sacha Lunatici. La regia è firmata da Roberto Pinnelli.

Le anticipazioni della puntata

Nel corso della puntata, Beppe Convertini e il suo trattore faranno tappa a Mirandola, per incontare Adriano Pretto, un imprenditore di lunga esperienza che in giovane età fondò un’azienda a conduzione familiare, di cui ancora tiene le redini per far sì che continui a essere leader nel settore.

Sin da piccoli i suoi figli, Monica e Andrea, lo hanno affiancato e oggi sono diventati suoi soci, raccogliendo insieme ad Adriano enormi soddisfazioni nella produzione di meloni e cocomeri.