Evento a livello mondiale a Norimberga: la Spielwarenmesse ha luogo all’inizio di febbraio

– La maggioranza del settore auspica che la fiera abbia luogo

– Sicurezza nella pianificazione per espositori, visitatori specializzati e fornitori di servizi

– Realizzazione in base a fondate norme igieniche e di sicurezza

NORIMBERGA, Germania, 17 dicembre 2021 /PRNewswire/ — Un intero settore volge attualmente lo sguardo al suo evento di apertura dell’anno: la Spielwarenmesse. La maggior parte degli espositori e dei visitatori aspetta con ansia l’evento dal vivo. Le nuove disposizioni del Governo Regionale Bavarese confermano che la fiera si terrà, in tutta sicurezza, al Centro Fiere di Norimberga dal 2 al 6 febbraio 2022. In base a questo regolamento, l’organizzatore, la Spielwarenmesse eG, si sta organizzando al meglio per soddisfare il desiderio espresso, in maniera esplicita, di una esperienza fieristica reale.

C’è una grande disponibilità a partecipare alla fiera. La maggioranza degli espositori e dei visitatori professionali è, espressamente, a favore dello svolgimento della Spielwarenmesse, come attualmente confermato da un sondaggio tra le aziende condotto questa settimana. Il sondaggio è stato preceduto da molteplici richieste di informazioni sull’attuale situazione della sicurezza in Germania e sulla possibilità di pianificare la partecipazione individuale alla fiera. Quest’ultima cosa è importante per le aziende espositrici e per i commercianti specializzati, così come per i costruttori di stand e altri fornitori di servizi.

“Grazie alle ultime decisioni del Governo Regionale Bavarese e all’allentamento della situazione pandemica in Baviera, possiamo continuare i nostri preparativi per la fiera come previsto”, dice Christian Ulrich, portavoce del Consiglio d’Amministrazione della Spielwarenmesse eG. I regolamenti continuano a permettere eventi e puntano sui vaccini booster, anziché sui tamponi. Di conseguenza, 15 giorni dopo la terza vaccinazione, l’obbligo dei tamponi viene meno, se un evento si dovesse ancora tenere, a febbraio, in condizioni di 2G+. Altrettanto incoraggiante è l’evoluzione dei valori di incidenza, che, in Baviera, non presenta più hotspot.

Altre fiere in Germania hanno già padroneggiato con successo il loro “nuovo inizio” dall’inizio della pandemia. Ed hanno, quindi, dimostrato che le fiere, nelle condizioni date, possono avvenire in sicurezza. Anche per la Spielwarenmesse sono state elaborate valide norme igieniche e di sicurezza (www.spielwarenmesse.de/en/hygiene) in stretta collaborazione con le autorità sanitarie e la NürnbergMesse. L’enorme dimensione dei padiglioni, la cui aria viene completamente cambiata più volte all’ora, offre le condizioni ideali per questo. Inoltre, sull’aria fieristica, sarà possibile effettuare dei tamponi.

“Gli intensivi e costruttivi colloqui con rappresentanti del settore, negli ultimi giorni, dimostrano la grande importanza della Spielwarenmesse come piattaforma per il networking e le ordinazioni. Faremo tutto il possibile per soddisfare il loro desiderio di un’autentica esperienza fieristica in modo sicuro”, sottolinea Christian Ulrich. Come al solito, i partecipanti possono aspettarsi una panoramica completa del settore – dalla molteplice gamma di prodotti e dalle tendenze ispiratrici fino alla trasmissione di un prezioso know-how sui giocattoli per la loro attività quotidiana.

Spielwarenmesse®



La Spielwarenmesse eG, fornitrice di servizi, organizza la Spielwarenmesse®, la fiera più importante a livello mondiale per i giocattoli, gli hobby e il tempo libero. B2B crea una piattaforma complessiva per la comunicazione e le ordinazioni per espositori nazionali ed internazionali. La presentazione delle novità e l’ampia visione d’insieme del settore forniscono al commercio specializzato a livello mondiale un insieme prezioso di informazioni per l’orientamento annuale sul mercato. Dal 2013 la definizione Spielwarenmesse® è protetta in Germania quale marchio.

Periodo della fiera Spielwarenmesse® da mercoledì a domenica, 2 – 6 febbraio 2022

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1712549/Spielwarenmesse_Trade_Fair.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1477206/Spielwarenmesse_2022_Logo.jpg