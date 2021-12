Eurotech e WaterView si alleano per affrontare gli effetti del cambiamento climatico attraverso soluzioni di Edge AI

La partnership tra le tue aziende italiane aiuterà a monitorare, valutare e prevenire gli effetti di eventi atmosferici estremi e di disastri naturali attraverso soluzioni di intelligenza artificiale (AI) che possono essere implementate in pochi minuti collegandosi a dispositivi già esistenti

AMARO, Italia, 17 dicembre 2021 /PRNewswire/ — Eurotech, azienda leader nella fornitura di soluzioni sicure per l’Internet of Things (IoT) in applicazioni mission critical, e Waterview, specializzata in soluzioni di computer vision e AI in ambito meteorologico, idrologico e della modellistica ambientale, hanno firmato un memorandum d’intesa per una partnership strategica per realizzare applicazioni di monitoraggio in tempo reale delle condizioni meteo.

L’hardware e il software di Eurotech abilitano l’implementazione semplice e veloce del software di AI di Waterview all’Edge, cioè sul campo. La soluzione integrata trasforma le telecamere esistenti in sensori intelligenti controllabili da remoto, senza sostituire l’infrastruttura esistente, per rilevare anticipatamente i segnali dei sempre più frequenti eventi atmosferici estremi e misurare gli effetti dei disastri naturali.

“Siamo entusiasti di collaborare con un’azienda come WaterView, con una visione orientata a un futuro reso più sostenibile dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale: un abbinamento perfetto con il nostro DNA di abilitare soluzioni Edge AI in applicazioni mission-critical” ha commentato Paul Chawla, CEO di Eurotech. “Siamo lieti di condividere la nostra presenza internazionale e la nostra forza vendite, la nostra esperienza e le nostre tecnologie all’avanguardia per spingere questa soluzione in un’ampia gamma di casi d’uso, con un go-to-market condiviso e una soluzione integrata ‘one stop’ per tutti i nostri clienti”.

“Eurotech fornisce una combinazione unica di hardware e software certificati che ci permette di ridurre lo sforzo d’integrazione, il time-to-market e i costi di implementazione del nostro software di AI sul campo” ha commentato Paola Allamano, CEO di WaterView. “La loro soluzione integrata è aperta, garantisce un collegamento semplice e sicuro a diversi servizi Cloud, con un approccio agnostico senza lock-in, e permette di gestire e configurare il software di AI da remoto in modo sicuro”.

Entrambe le aziende hanno una solida esperienza nell’offerta di soluzioni per clienti che gestiscono grosse infrastrutture, come reti stradali e ferroviarie, reti di distribuzione di energia e torri per le telecomunicazioni. Dal piano NextGenerationEU all’US Infrastructure Deal, l’economia post-pandemica sarà caratterizzata da importanti investimenti nell’ambito del rinnovamento delle infrastrutture, della trasformazione digitale e della transizione “green”, con un focus su soluzioni per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico.

Unendo le loro forze, Eurotech e WaterVIew stanno già dimostrando il potenziale delle telecamere come “sentinelle” per l’ambiente, per monitorare gli eventi meteorologici e i loro effetti. I primi progetti pilota sono già in corso e diverse opportunità sono state identificate nei seguenti settori: infrastrutture intelligenti, riutilizzando le telecamere installate lungo le autostrade e le reti ferroviarie – circa un dispositivo ogni tre chilometri, oltre 100 mila telecamere stimate tra Europa e USA; flotte di treni e camion, dove le telecamere sono già utilizzate per altre applicazioni; torri per le telecomunicazioni, con oltre 426 mila siti solo in Europa, che arrivano a più di un milione contando anche gli USA. In questo modo gli incidenti possono essere evitati attraverso l’analisi del livello di acqua o neve presenti sulla strada o sui binari, i danni da inondazioni possono essere valutati a distanza e in sicurezza valutando l’estensione degli allagamenti, gli incendi boschivi possono essere prevenuti localizzando il fumo prima che le fiamme si propaghino.

