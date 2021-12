ESKUTE Celebra la Stagione delle Feste con Sconti Generosi sulle Bici Elettriche Wayfarer

ROMA, 13 dicembre 2021 /PRNewswire/ — Dopo una grande domanda per l’autonomia delle Ebike durante il Black Friday, ESKUTE, un’azienda di e-Bike in rapida crescita, ha annunciato che continuerà i festeggiamenti con generosi sconti e offerte durante la stagione delle feste. Tra il 6 dicembre e il 10 gennaio, i clienti di ESKUTE potranno godere di risparmi significativi sulla E-bike Wayfarer con motore al mozzo.

Le offerte di ESKUTE per le vacanze seguono la sua promozione inaugurale per il Ringraziamento e il Venerdì Nero, che ha visto l’azienda tagliare i prezzi delle sue e-bike con motore al mozzo, Voyager e Wayfarer, e con motore centrale Voyager Pro e Wayfarer Pro. Nel periodo dell’offerta di una settimana, le vendite di entrambi i modelli con motore al mozzo hanno raddoppiato le vendite medie mensili del passato, mentre tutte le centinaia di unità della Voyager Pro immagazzinate nel Regno Unito sono state esaurite in 24 ore. Anche le vendite complessive di ESKUTE in Europa sono raddoppiate rispetto alla media mensile precedente.

“A nome di tutto il team, vorremmo estendere la nostra più profonda gratitudine ai nostri clienti. La nostra recente promozione del Black Friday ha dimostrato il diffuso sostegno al nostro marchio in tutta Europa. A questo momento, con l’avvicinarsi del Natale e la nuova variante Omicron, vogliamo aiutare più persone a godere di un trasporto sicuro e conveniente in queste vacanze, scoprendo i vantaggi dei prodotti ESKUTE”, ha dichiarato Alan, CEO di ESKUTE.

“Ho ordinato due Voyager durante la promozione, ed entrambe sono arrivate il giorno dopo l’ordine come ESKUTE ha promesso. È la prima volta che andiamo in e-bike: io e mia moglie abbiamo entrambi 60 anni, quindi abbiamo bisogno di rendere le cose più facili ma di mantenerci in forma. Qualità eccellente, buon servizio post-vendita! Ben fatto ESKUTE”, ha detto Jeff, un cliente della promozione del Black Friday.

Dai festeggiamenti con i propri cari alla visita dei mercatini di Natale, la stagione delle vacanze è uno dei periodi di punta dei viaggi in Europa. Tuttavia, le strade congestionate e la minaccia di Omicron hanno gettato un’ombra su questo periodo altrimenti gioioso. Di conseguenza, un numero crescente di motociclisti ESKUTE sta scambiando le e-bike di montagna con le city bike come mezzo di trasporto preferito per queste vacanze. Le biciclette elettriche sono anche una soluzione di viaggio più sana ed ecologica, in particolare dopo l’indulgenza durante le feste.

Per supportare la gente a pedalare per la libertà, per il divertimento e per il pianeta questo Natale, ESKUTE sta regalando ai clienti generosi sconti sulla sua e-bike Wayfarer. Gli acquirenti possono risparmiare €100 sulla Wayfarer, ora €999, o acquistare un bundle da €1,099 , che include una batteria gratuita del valore di €239.

Nonostante l’aumento della pressione logistica durante le vacanze, ESKUTE organizzerà la spedizione il prima possibile in modo che i clienti possano godere del loro Wayfarer in tempo per le vacanze. Inoltre, il team di supporto post-vendita di ESKUTE continuerà a fornire ai clienti il miglior servizio durante questo periodo.

La promozione natalizia di ESKUTE durerà fino al 10 gennaio 2022. Per maggiori informazioni e per fare acquisti, visitate https://www.eskute.it/



Eric Chen support@ESKUTE.it



Foto –

https://mma.prnewswire.com/media/1707294/Eskute_xMAS_PIC.jpg