Elezioni suppletive Roma 2022, Matone candidata centrodestra

Simonetta Matone è la candidata del centrodestra alle elezioni suppletive di Roma in programma il 16 gennaio 2022. Matone sarà in corsa per il seggio alla Camera lasciato vuoto da Roberto Gualtieri.

“Ho dato la mia disponibilità, la mia candidatura è assolutamente condivisa e trasversale” dice Matone all’AdnKronos. Nel ribadire il sostegno unitario dei partiti dell’alleanza, Matone fa sapere che sarà impegnata su quelli “che sono i miei temi: dalla sicurezza alla difesa dei diritti delle donne e dei minori”, ricordando anche il tema dei migranti “di cui mi sono occupata per lavoro sette anni”.

A Roma la sfida dovrebbe essere tutta al femminile, con il Pd che schiererà Cecilia D’Elia e Iv probabilmente la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti. “Tutte donne? Bene – sottolinea – è certo un segnale positivo, sono i tempi che si evolvono”.

E’ una “candidatura romana, di persona che vive, lavora e fa la spesa nella zona dove si voterà” dice Matteo Salvini. “Abbiamo scelto una persona nota e stimata – sottolinea – ritengo sia l’espressione migliore per quello che il Pd ritiene un suo territorio. Ma io dico ‘mai dire mai’, a chi dice che il Pd ha già vinto, che è un collegio già perso per noi”.