Eitan Biran è tornato in Italia. Il bambino, unico superstite della tragedia del Mottarone, conteso dalla famiglia paterna e materna, è atterrato all’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo alle 22 con la zia, le cuginette e lo zio. Giacca blu e cappellino in testa, il piccolo, a quanto si apprende, è stato prelevato dalla Mobile in pista.

“Siamo lieti di comunicare che il piccolo Eitan è rientrato in Italia e in sicurezza – dice Grazia Cesaro, avvocata della zia Aya (VIDEO) – Ci teniamo a sottolineare che questo è stato reso possibile dalla corretta applicazione da parte degli Stati delle norme che proteggono i bambini in caso di sottrazione internazionale e sicuramente rappresenta un buon esempio di collaborazione fra Stati e un monito contro la sottrazione internazionale di minori”.

“Guardando al futuro – afferma l’avvocata Cristina Pagni, legale della zia Aya – auspichiamo che si spengano i riflettori sulla vita privata del bambino a tutela della privacy e della riservatezza e si apra una nuova fase che permetta a Eitan un percorso di crescita più sereno, ancora più necessario se si considera la terribile tragedia che lo ha coinvolto. Sin da ora impegniamoci tutti per permettere a Eitan di riprendere la sua vita di bambino di sei anni”.