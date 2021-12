Efficienza e zero impatto ambientale

Nasce a Scoppito un nuovo parco di energia rinnovabile



Scoppito, 6 dicembre 2021 –La riduzione delle emissioni di CO2 è uno degli assi di Planet Mobilization, la strategia globale di Sanofi per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente delle proprie attività. Oltre ad aver aderito all’iniziativa di The Climate Group #RE100 per ottenere il 100% di elettricità rinnovabile in tutte le proprie operazioni entro il 2030, il Gruppo, in occasione della COP26 di novembre scorso, ha rilanciato nella sua ambizione sottoscrivendo Race to Zero, impegno globale per arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2050.

Nell’ambito di un accordo internazionale tra ENGIE e Sanofi, finalizzato alla realizzazione di progetti per la sostenibilità ed efficienza degli stabilimenti produttivi, è stato progettato e realizzato un nuovo impianto fotovoltaico nello stabilimento Sanofi a Scoppito, in provincia de L’Aquila. L’impianto di circa 1000 kWpè capace di produrre 1600 MWh/anno di energia rinnovabile. È composto da un sistema di inseguimento a terra da 920 kWp, per massimizzare la produzione di energia, e da una pensilina fotovoltaica da 79 kWp, con stazioni di ricarica di energia green per le auto dei dipendenti Sanofi. Il progetto segue alla realizzazione di una centrale di trigenerazione, che da cinque anni permette allo stabilimento di Scoppito di produrre in autonomia energia elettrica da gas naturale e di recuperare l’energia termica generata dal motore endotermico, durante tutto l’anno. Questo ulteriore intervento nello stabilimento comporterà una riduzione del consumo di energia elettrica di 1.600 MWh e un taglio delle emissioni di CO2 in atmosfera di 500 tonnellate all’anno, l’equivalente della piantumazione di 25.000 alberi nel sito produttivo.

“Qui a Scoppito ci siamo sempre distinti per il nostro impegno per l’efficientamento energetico e la riduzione dell’impatto delle nostre attività nell’atmosfera. Tra gli stabilimenti italiani del Gruppo siamo i primi ad avere avviato e completato questo ambizioso progetto che speriamo possa essere preso ad esempio da altre realtà del territorio meraviglioso dal punto di vista storico e paesaggistico. Sono ancora più orgoglioso di questo risultato perché siamo stati capaci di raggiungerlo in una fase complessa non solo per la pandemia e ma per la profonda trasformazione che stiamo attuando a livello dello stabilimento, dei suoi impianti e dei suoi processi. Stiamo riscrivendo il DNA di una realtà destinata a diventare un centro nevralgico per il lancio di farmaci innovativi della pipeline del Gruppo”, dichiara Alessandro Casu, direttore dello Stabilimento Sanofi di Scoppito.

“Con questo nuovo impianto si consolida la partnership tra Sanofi e ENGIE per la salvaguardia dell’ambiente e per l’efficienza produttiva”, afferma Carlo Perrone, Direttore BtB di ENGIE Italia. “Sono già diversi i progetti realizzati in Italia nell’ambito di un accordo internazionale tra i due Gruppi. In tutti e quattro gli stabilimenti che Sanofi vanta in Italia – Scoppito, Anagni, Origgio e Brindisi – abbiamo realizzato e abbiamo tutt’ora in corso progetti per l’efficienza energetica e la decarbonizzazione dei processi produttivi. Per raggiungere l’obiettivo globale di emissioni zero è necessario eliminare le emissioni dirette di CO2 derivanti dall’uso di energia e dai processi industriali. Una sfida importante, soprattutto nei settori chiave dell’industria ad alta intensità energetica come quella farmaceutica, che richiede strategie e progetti condivisi, basate sull’efficienza energetica ,sull’uso delle rinnovabili e su tutte le tecnologie che consentono la riduzione dell’impatto ambientale.”

ENGIE è leader della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica. Con l’obiettivo Net Zero Carbon al 2045, ENGIE supporta il percorso di carbon neutrality dei suoi clienti agendo su tutta la catena del valore dell’energia, con particolare attenzione allo sviluppo delle energie rinnovabili. Il Gruppo ha destinato alle energie rinnovabili circa il 45% dei propri investimenti. In Italia l’obiettivo è di raddoppiare la capacità in rinnovabili raggiungendo, entro il 2025, a 1,2 GW di capacità produttiva “green” e contribuendo al Piano Energia e Clima 2030 (PNIEC) per la decarbonizzazione del nostro Paese.

Lo stabilimento di Scoppito è uno dei quattro siti produttivi di Sanofi in Italia. È un sito altamente automatizzato, definito Fully Integrated Factory per i suoi sistemi di gestione e i suoi processi integrati a livello operativo. Si estende su una superficie di 233mila mq e rappresenta un sito strategico per il Gruppo a livello mondiale per la produzione e il confezionamento di farmaci solidi orali.

Il suo sistema di gestione HSE (Health, Safety, Environment) è conforme ai più alti standard internazionali (certificato ISO 45001 per la salute e la sicurezza, ISO14001 per l’ambiente e ISO50001 per la gestione energetica).Nel 2020 lo stabilimento ha prodotto 3,65 miliardi di unità e impiegato più di 300 dipendenti.

Sanofi è una delle principali aziende farmaceutiche in Italia, con 2400 tra dipendenti e collaboratori e quattro siti produttivi ad Anagni (FR), Origgio (VA), Scoppito (AQ) e Brindisi.

Attraverso la ricerca, la produzione e la distribuzione di farmaci, trasforma l’innovazione scientifica in soluzioni per la salute delle persone, contribuendo alla crescita del Paese. Grazie alla presenza nei vaccini, nell’automedicazione e in altre aree terapeutiche, accompagna milioni di italiani nel proprio percorso di salute e benessere.

Sanofi aiuta le persone nelle loro sfide di salute. Siamo una società farmaceutica globale focalizzata sulla salute delle persone. Preveniamo le malattie con i vaccini, forniamo trattamenti innovativi per combattere il dolore e alleviare la sofferenza. Siamo accanto alle malattie rare così come ai milioni di persone con condizioni croniche.

Con oltre 100.000 persone in 100 Paesi, Sanofi trasforma l’innovazione scientifica in soluzioni di salute in tutto il mondo.

Leader della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica per pubbliche amministrazioni, aziende e privati cittadini. 3.800 collaboratori e 60 sedi su tutto il territorio nazionale che operano sull’intera filiera energetica: dalla produzione di energia da fonti rinnovabili al risk management e alla vendita di energia sui mercati all’ingrosso, fino alla progettazione, lo sviluppo e gestione di infrastrutture energetiche distribuite a basse emissioni di CO2. Partner di oltre un milione di famiglie in Italia per la fornitura di energia e servizi per la casa, è un player di riferimento per la transizione energetica verso un’economia a zero emissioni.

Il nostro gruppo è un punto di riferimento mondiale nell’energia e nei servizi a basse emissioni di carbonio. Insieme ai nostri 170.000 dipendenti, ai nostri clienti, partner e stakeholder, ci impegniamo ad accelerare la transizione verso un mondo carbon neutral, attraverso un consumo energetico ridotto e soluzioni più rispettose dell’ambiente. Ispirati dal nostro obiettivo (“raison d’être”), conciliamo le prestazioni economiche con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, basandoci sulle nostre attività chiave (gas, energie rinnovabili, servizi) per offrire soluzioni competitive ai nostri clienti. Fatturato 2020: 55,8 miliardi di euro.

