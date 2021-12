Il cocktail di Natale 2021: San Nicolada di Marco Librandi

Oggi vi proponiamo IL COCKTAIL DI NATALE 2021! Da gustare con il panettone il drink SAN NICOLADA di Marco Libranti, bartender dell’Hotel Chapter Roma.

Marco Libranti

INGREDIENTI:

50 cl cognac ridistillato al panettone

40 cl sciroppo al torrone

40 cl latte di mandorla

15 cl liquore all’anice Raki

Top di spuma di mandarino

Bicchiere: bicchiere da cognac

PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello shake and strain, versare in uno shaker tutti gli ingredienti. Quindi, introdurre del ghiaccio nello shaker e shakerare vigorosamente. Versare, filtrando il tutto, all’interno di un bicchiere da cognac e servire, accompagnando con una buona fetta di panettone.

IL DRINK:

Marco Libranti, bartender dell’Hey Baby, il cocktail bar dell’Hotel Chapter Roma, in via Santa Maria de’ Calderari, a due passi da Largo Argentina, ha ideato il drink di Natale 2021 per i clienti del lobby bar e dell’hotel, da gustare con una fetta di panettone. L’idea del cocktail è di celebrare i simboli più iconici del natale: San Nicola – alias Babbo Natale – e i dolci tipici della festa: panettone e torrone, perché secondo il bartender il Natale è Famiglia, tradizione e dolcezza. Il latte di mandorla da lasciare sotto l’albero, per dissetare il nostro santo preferito, che – poverino! – lavora molto nella notte più dolce dell’anno. Il Raki, liquore turco all’anice, per celebrarne le origini, in quanto San Nicola vescovo nasce proprio in Turchia. Per finire, una spuma di mandarino, frutto tipico natalizio e protagonista delle allegre tombolate in famiglia e con gli amici. Cin cin e buone feste a tutte e tutti!