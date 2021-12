Domani la presentazione dell’Agenda ‘Mete onlus for Humanity’

In occasione della ricorrenza del 10 dicembre 1948, data nella quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato e proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Mete Onlus con il Patrocinio della Presidenza della Assemblea Regionale Siciliana, e con il sostegno di Di Marca Service s.r.l., Riolo, Ugri Servizi per l’Ambiente, Aziz-Telematica s.r.l., Talent-Up, Etica Web, OIDUR e Talkwithme, presenta l’Agenda “Mete Onlus for Humanity”. La Conference online si terrà domani alle ore 18.30, dalla pagina FB di Mete Onlus. Si presenterà la Campagna di Autodeterminazione e Consapevolezza Femminile, dal titolo: “Io Splendo”; ma anche il Programma “Global Media and Cultural Democracy”, attraverso la realizzazione del Portale www.culturaldemocracy.eu.

E ancora: l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale contro il Sexting ed il Revenge Porn. Si “daranno Comunicazioni relative alla Mozione presentata in Parlamento, sollecitata da Mete Onlus in merito ai viaggi all’estero con la finalità dell’abuso sessuale sui minori”. Previsti gli interventi di Giorgia Butera (Presidente Mete Onlus), Barbara Galli (Founder Talent-Up), Francesca Ghidini (Avvocato), (Roberto Gambero, Direttore Generale Aziz-Telematica s.r.l.) e Silvia Amato Petragnani (Founder Etica Web). Modera: Sofia Abad di Talkwithme.