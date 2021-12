Dieta e cheat meal: perché è importante bilanciare

Cambiare abitudini alimentari è fondamentale per garantire al nostro corpo il consumo di alimenti più salutari. L’ideale, da questo punto di vista, sarebbe introdurre nell’organismo cibi di qualità, in modo tale da garantire a noi stessi il benessere che meritiamo. A tal proposito, farà piacere sapere che i lavoratori italiani, negli ultimi tempi, si sono dimostrati sempre più attenti alla qualità dei prodotti.

L’adesione a un regime alimentare più equilibrato anche sul lavoro

Come riportato su Repubblica, che cita i dati relativi all’indagine “F.o.o.d.” (Fighting Obesity through Offer and Demand), il 74% dei lavoratori italiano ha dichiarato che nel corso del primo lockdown, avvenuto nella primavera del 2020, ci si è dedicati in particolar modo al consumo di prodotti di qualità. Il 58% degli intervistati, nel corso della produzione del report, ha anche affermato di non aver modificato il proprio regime alimentare, preferendo non perdere le abitudini in termini di consumo degli alimenti. Da evidenziare, tra le altre cose, il dato relativo a coloro che hanno dichiarato di seguire una dieta più equilibrata: il dato globale dell’intervista ha visto un 33% di soggetti optare per un simile regime alimentare.

Non meno interessante, infine, la percentuale di individui interessati al consumo di alimenti freschi, nonché di piatti sani all’interno dei menù prescelti: il 68% di chi ha preso parte all’indagine. Aderire a un’alimentazione più equilibrata, dunque, è una prassi sempre più diffusa, come testimoniano i vari dati riportati in precedenza. Tuttavia, non si trascuri la possibilità di inserire un “cheat day” nella propria scheda di alimentazione, ossia un giorno di “sgarro” che, dicono gli esperti, servirebbe a riattivare correttamente il proprio metabolismo.

Cheat meal: il pasto libero nel proprio schema alimentare

Quando si parla di “cheat day” – o “cheat meal”, con riferimento a un pasto effettivo – ci si riferisce a un giorno in cui, all’interno del proprio regime alimentare, si permette a sé stessi di sgarrare. Questo è permesso generalmente per un solo giorno a settimana (se non fosse così, si parlerebbe di “cheat days”!), durante il quale si potrà consumare un pasto libero e distaccato dalla dieta che si segue quotidianamente. Va comunque precisato che è bene non esagerare durante quei giorni definiti “cheat” perché, come spiegato anche in alcune pagine informative, queste abbuffate potrebbero essere tra le possibili cause di flatulenza e gonfiore e il corpo potrebbe risentirne.

Già, ma qual è la reale utilità del pasto in questione?

Stando a diversi studi del settore, un pasto di sgarro permette a sé stessi di riattivare il metabolismo, il quale, in funzione della dieta stabilita, è entrato in una fase di rallentamento dovuta a una sorta di “risparmio energetico”. Il risparmio dell’energia porta il metabolismo basale a ridursi con costanza, e alcuni studi hanno evidenziato che l’organismo interpreta la diminuzione prolungata dell’apporto di cibo come un sintomo di carestia. Questo porterà il corpo a fare scorta di energia, aumentando la conservazione del grasso corporeo, da utilizzare in qualità di riserva. In parole povere, il corpo tenderà a bruciare meno calorie.