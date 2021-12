Detto Fatto: le anticipazioni della settimana (13-17 dicembre)

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con Detto Fatto su Rai2 dal lunedì al venerdì alle 15.15. Nel cast fisso Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.



Le anticipazioni della settimana

Lunedì 13 dicembre

Giovanna Civitillo, con la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, si cimenterà sotto la guida dell’esperta di cucito Silvia Nobili in un tutorial sui Christmas Jumpers. A tema natalizio anche la nail-art di Michela Stanzione. Ci sarà poi la coppia di avvocati Giulia Leonie Ferrari e Giorgio Francesco Molinari, al servizio dei telespettatori del programma, mentre in cucina sarà presente lo chef Luigi Pomata. Inoltre, verrà consegnato il “Detto Fatto Award” a Jacopo Amberti, il bimbo di Firenze che regala giocattoli ai bambini meno fortunati. La rubrica “Discostar” sarà dedicata a Sanremo 2022 e avrà come ospiti il giornalista Paolo Giordano e Rossella Erra.

Martedì 14 dicembre

appuntamento con la nuova rubrica dedicata alla moda vintage con Martina Pascutti e sua madre Chiara Bertello. Torneranno poi l’hair stylist Salvo Filetti, il re della sfoglia Beniamino Baleotti, e il giovane divulgatore scientifico Francesco Barberini, che parlerà di Natale Green e avrà come ospite l’esperta di riciclo Letizia Lo Savio. A “Detto Fatto Parade” si parlerà di canzoni per bambini con Federico Moccia e Patrizia Rossetti.

Mercoledì 15 dicembre

ci sarà la rubrica “Hai stile da vendere”, con i buyers Jacopo Tonelli, Mario dell’Oglio, Giordano Ollari, che giudicheranno la sfilata di uno stilista emergente. Presenti poi l’esperta di fitness Jill Cooper che, insieme alla nutrizionista Linda Vona, seguirà i progressi della loro classe, impegnata nel recupero della forma fisica. In cucina, Luisanna Messeri, con una ricetta della tradizione toscana. Ci sarà anche una new entry: il farmacista Giacomo Pisano a disposizione dei telespettatori del programma. Per “Detto Fatto Parade”, in cui si parlerà di vip e beneficenza, ci sarà Matilde Brandi.

Giovedì 16 dicembre

saranno presenti la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, l’esperta di fai da te Ivana Magri, la dottoressa Valentina Finotti, per parlare di medicina estetica, e, in cucina, Ruben Bondì, che proporrà un classico della tradizione natalizia romana. Ospiti della rubrica “Discostar”, dedicata a Massimo Ranieri, la speaker radiofonica Betty Senatore e Antonella Ferrari, che, anche questa settimana, sarà protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente, in puntata, anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Venerdì 17 dicembre

appuntamento con l’avvocato Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di “Detto Fatto”. In cucina farà il suo esordio lo chef Stefano Cavana, che svelerà i segreti dei canederli. Infine, ospite della rubrica “W la Rai” Debora Villa.