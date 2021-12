Dessert a base di frutta esotica: due proposte da portare in tavola

Mango, kiwi, papaya, maracuja e frutta della passione: la frutta esotica non è sicuramente tra i prodotti più comuni sulla tavola italiana, ma nonostante questo è molto apprezzata. Il gusto intenso, fresco e dolce rende questi frutti ideali per moltissime ricette nuove e per rivisitazioni di piatti della tradizione italiana. Vediamone alcuni.

Kiwi con crema pasticcera

Gli amanti dei kiwi impazziranno per questa ricetta, che è davvero molto semplice da preparare, a partire dagli ingredienti:

7 kiwi maturi

crema pasticcera classica q.b.

200 ml di panna da montare

Lavate i kiwi e asciugateli, tagliateli a metà nel senso della lunghezza, ma lasciatene uno intero da parte. Svuotate le metà dei kiwi della polpa, che frullerete e mescolerete assieme alla crema pasticcera fredda. Se amate il cioccolato potete aggiungere alla crema anche qualche scaglia di cioccolato fondente, che sta molto bene con il kiwi.

Sbucciate poi il kiwi che avete lasciato da parte e ricavate degli spicchi che utilizzerete come guarnizione. Infine, disponete i kiwi farciti e decorati in un piatto insieme ai cucchiaini.

Semplice, veloce e d’effetto.

Soufflé al frutto della passione o maracuja

Anche noto come maracuja, il frutto della passione è originario del Sud America e si sposa molto bene con alcune ricette tipiche della tradizione italiana. Fra tutti i frutti esotici, il frutto della passione è il più noto in Italia, sicuramente per il suo nome, ma anche per il suo gusto particolare. In cucina viene utilizzato per preparare torte, mousse, cocktail e appunto soufflè.

Gli ingredienti per questa ricetta sono:

6 frutti della passione

1 mango grande molto maturo

1 banana

150 ml di latte

140 g di zucchero semolato

100 ml di panna

3 tuorli d’uovo

2 cucchiaio di farina

1 cucchiaio di maizena

succo di 1 limone

1 cucchiaio di rum

25 g di burro a temperatura ambiente

zucchero a velo q.b.

Riscaldate il latte, la panna e 40 g di zucchero (senza arrivare a ebollizione). In una ciotola sbattete i tuorli con 50 g di zucchero e unite poi la farina e la maizena. Verste lentamente il latte caldo nell’impasto e mescolate bene. Mettete il composto sul fuoco basso e mescolate finché la miscela non sarà diventata lisca e spessa. Quindi, cuocete per 1 minuto e mettete il composto da parte. Sbucciate il mango, la banana e il frutto della passione e frullate le polpe in un frullatore, quando la consistenza sarà liscia unite il rum. Versate il frullato di frutta nel composto. Con il burro ammorbidito spennellate otto coppette da soufflé da 150 ml, poi prendete una ciotola e bagnatela con succo di limone. Versate nella ciotola gli albumi montandoli a neve e unendo 50 g di zucchero. Bisognerà ottenere una meringa lucida.

Unite tutto e mettete il composto nelle coppette, infine infornate per 20 minuti a 190°. Servite spolverando con zucchero a velo.