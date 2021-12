Del Debbio: “Mentana non ospita no vax? Non critico sua scelta, io apro a dibattito”

“Io sono per la tolleranza. Ognuno fa la sua scelta. Mentana non vuole ospitare i no vax? E’ liberissimo di farlo, agisce nell’ambito della sua facoltà. Io elimino estremisti e violenti, il resto lo ascolto e apro al dibattito”. Così Paolo Del Debbio all’Adnkronos sulle parole di Enrico Mentana, che ieri ha scritto un post sui social in cui prende una posizione netta sulla possibilità di ospitare i ‘no vax’ nelle sue trasmissioni. “Mi onoro di non aver mai ospitato un no vax nei miei tg”, ha scritto il direttore del tg La7.

“Ognuno è libero di agire come crede, lo rispetto totalmente -precisa il conduttore di ‘Dritto e Rovescio’- Io ho ospitato persone ‘no vax’ nel mio programma e ritengo giusto ascoltare tutti, provo a fare dibattito. Ieri sera da me c’erano Maurizio Belpietro e Giuseppe Cruciani, che sono due voci autorevoli e non vedo perché non sentire anche la loro opinione”, conclude.