Deep Marketing: competenza e risultati misurabili al servizio delle PMI, contro le formule semplicistiche dei nuovi guru

Milano, 23/12/2021 – Una squadra di professionisti che si sono formati nelle aziende, e che hanno deciso di mettere la loro esperienza al servizio delle PMI: è Deep Marketing, l’agenzia fondata da Francesco Galvani – marketer di lunga esperienza manageriale in realtà come Luxottica Group e Incotex, divulgatore più seguito su Quora Italia e autore dei volumi Digital Deep Marketing e Deep Marketing Growth Hacking.

Un team dalle competenze trasversali e multidisciplinari guidato, insieme a Galvani, da Niccolò Piccinni, architetto e designer con una lunga esperienza nel mondo del fashion, Francesca Stignani, copywriter e content specialist di solida formazione editoriale, Michele Segala, esperto di semiotica e linguistica prestato all’online advertising, ed Elena Garavaglia, PR di lunga esperienza in gruppi multinazionali.

Portando la struttura di lavoro, i metodi e la serietà dei veri uffici marketing alle imprese prive di personale specializzato in questo ruolo, Deep Marketing offre alle PMI un marketing di qualità basato su un approccio di stampo scientifico, figlio dell’esperienza ventennale dei suoi manager.

Tutto il lavoro di Deep Marketing si basa su strategie fondate sulla letteratura scientifica e sulla misurazione dei risultati: niente tattiche di successo rapido, che in questo ambito sono destinate a fallire perché difficilmente trovano applicazione in una realtà stratificata e in costante evoluzione, ma solo la costruzione seria e organica dell’identità dei brand che genera marginalità, vendite e soddisfazioni a beneficio dei clienti.

Una proposta diametralmente opposta a quelle dei troppi guru che hanno ormai invaso il settore con vaghe promesse di successo e formule approssimative, raramente supportate da vera esperienza o dati statistici.

Dall’ascolto dell’inconscio alla realtà dei dati: il metodo Deep Marketing



Chi può dire di conoscere davvero il proprio mercato se non l’ha mai testato con gli strumenti adeguati? Deep Marketing mette la data analysis e un ascolto reale e affidabile del mercato al centro di tutto, costruendo le sue strategie su due grandi principi guida: da una parte, l’analisi dei bisogni profondi del cliente, da cui nascono i messaggi persuasivi e lo sviluppo della brand identity; dall’altra, il testing e la misurazione dei risultati, che guidano ogni azione.

Tutto questo è possibile anche grazie all’utilizzo di una piattaforma tecnologica proprietaria e indipendente di analisi statistica e tracciamento delle conversioni. Uno straordinario vantaggio competitivo che Deep Marketing regala ai propri clienti in ogni contratto di collaborazione.

Risultati concreti e misurabili, in ogni settore



Dalla tecnologia al settore energetico, dal food alla lifestyle medicine, dalla moda al comparto manufatturiero, dal fitness al beauty: le piccole e medie imprese italiane e multinazionali che si affidano a Deep Marketing appartengono ai più svariati mercati.



Molti sono i risultati interessanti che l’agenzia ha già ottenuto, aiutando le PMI italiane ad attraversare questi due complicati anni di crisi globale con proattività e spirito di adattamento.

Ecco alcuni dei risultati più significativi che hanno caratterizzato l’ultimo biennio:

• uno stabile Return of Advertising Investment (ROAS) di 50:1 per clienti del settore Food e della logistica;

• un’ampia copertura mediatica gratuita ottenuta con azioni di PR per un player internazionale impegnato nella fornitura di piattaforme per la costruzione di portali per istituzioni e aziende;

• la triplicazione del numero di pazienti e fruitori di servizi per un centro fitness – che ha portato a un ampliamento importante dell’organico e all’apertura di un un nuovo headquarters;

• una spinta decisiva al fatturato e alla marginalità di un cliente italiano del settore moda, che ha permesso in pochi mesi l’espansione verso il territorio nord-americano.