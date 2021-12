Dazn X: il nuovo streaming promette esperienze calcio innovative

Milano, 02/12/2021 – L’annuncio è ormai stato fatto e il suo contenuto è prossimo a diventare una realtà: DAZN – leader nello streaming sportivo nel mondo – è pronta a lanciare il programma DAZN

X, con l’obiettivo dichiarato di non limitarsi soltanto a offrire al pubblico uno streaming passivo, ma di aprire le porte a un’interazione più costante e continua con i suoi utenti.

Il progetto nasce grazie all’acquisizione di una startup di Tel Aviv, Texel: questa società ha attirato l’attenzione di DAZN, che ha deciso di assorbirne i cinquanta innovatori che ne facevano parte, allo scopo di arricchire il proprio organico, nonché mettere a punto un hub di qualità e creare delle business unit globali in ogni area di mercato in cui opera il colosso dello streaming. Si prospettano dunque delle novità per i tifosi spettatori che, ad oggi, sembrano disposti a cercare a tutti i costi account

DAZN gratis

per non perdersi le novità che saranno messe a disposizione dal progetto DAZN X e interagire tra loro durante le partite delle squadre del cuore. Il potenziale offerto dai tecnici di Texel integrati da DAZN sembra infatti molto elevato e le aspettative degli utenti crescono, anche nonostante alcuni inconvenienti registrati nel passaggio di DAZN al Full HD (un esempio su tutti, lo streaming di Inter-Napoli non è stato dei più felici).

La socializzazione nello streaming



Il concetto di DAZN X nasce dall’implementazione nell’organico e nel progetto di DAZN delle competenze e della vision della società Texel, che ha fatto dello streaming interattivo la sua principale mission. L’idea di fondo è quella di far maturare la consapevolezza, negli spettatori, non soltanto di stare guardando tutti lo stesso match, ma anche di poter commentare e interagire dal vivo tra loro e con il contenuto video in streaming.

Ne risulterà, allo stesso tempo, un’esperienza di visione sia personalizzata, che condivisa: DAZN X vuole puntare in entrambe le direzioni, rendendo ogni streaming unico sia per il singolo spettatore (grazie alla proiezione su schermo di info uniche e personali), sia per il gruppo che decide di sincronizzare la visione di quel particolare contenuto, così da lasciarsi andare in commenti, giochi, acquisti e scommesse durante la partita. In questo modo, lo streaming diventa più social, in una chiara crescita della visione complessiva di DAZN e in una concreta applicazione delle idee e dei riferimenti di Texel.

L’annuncio sembra dunque pensato appositamente per affascinare gli spettatori e per ridefinire il mondo dello streaming nell’evidente segno dell’interazione e della comunicazione simultanea: non è ancora ben chiaro come sarà rivoluzionato nel concreto il mondo dello streaming, ma è certo che la via da percorrere porterà a cambiamenti sensibili nella visione delle partite di calcio e degli altri match sportivi.

La parola ai CEO



L’annuncio dell’acquisizione di Texel da parte di DAZN non è di certo passato inosservato, proprio perché la comunicazione includeva anche il primo riferimento a DAZN X e ai contenuti premium che gli utenti avrebbero potuto assaporare in una nuova chiave social e interattiva, con commenti, acquisti e giochi dal vivo, da portare avanti durante la visione delle partite in questione.

In breve, la visione del pubblico non sarà più soltanto passiva – nel pensiero del co-CEO di DAZN, Shay Segev – ma crescerà in termini di coinvolgimento e socializzazione degli utenti, che non solo avranno la possibilità di interagire, ma saranno anche stimolati a farlo dai nuovi sistemi cui DAZN X sta lavorando. Il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato di questa rivoluzione, il soddisfacimento del pubblico, renderebbe dunque DAZN autentico e indiscusso leader dello streaming sportivo mondiale.

L’obiettivo è ovviamente condiviso anche dal CEO di Texel, Amire Segev, che adesso partecipa a un livello più alto alla rivoluzione dello streaming, con l’intento di offrire una ricchezza e una varietà di contenuti inedita e di qualità agli spettatori e ai tifosi. Non resta dunque che attendere che l’esperienza rivoluzionaria promessa si concretizzi e modifichi radicalmente la visione dello sport da casa.

